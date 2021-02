Gears 5: Hivebusters Soundtrack veröffentlicht

Der von Adam Lastiwka komponierte Soundtrack zu Gears 5 Hivebusters kann ab sofort auf allen wichtigen Musik Streaming Diensten heruntergeladen werden. Das komplette Album der hämmernden Songs könnt ihr bei Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon Music, Deezer und Tidal streamen.

🎧 DIGITAL DROP 🎧

Stream the pounding soundtrack for #Gears5 Hivebusters by @Adamlastiwka on all major music platforms, including #Spotify, Apple Music & more.

All the links via @Laced_Records ➡️ https://t.co/xTY5tDtoiR pic.twitter.com/ZL3LyzmRby

