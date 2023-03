Gears 5: Leak zeigt unveröffentlichte Inhalte

In einem Leak werden unveröffentlichte Inhalte aus Gears 5 gezeigt, die The Coalition anscheinend in der Entwicklung hatte.

The Coalition hatte womöglich so einige neue Inhalte für Gears of War 5 in Planung, hat diese dann aber zu einem anderen Zeitpunkt über Bord geworfen. In einem Video-Leak (Danke an Andi für den Tipp) werden diese Konzepte und Inhalte präsentiert.

Laut den Angaben im Video waren neue Waffen, neue Maps und sogar ein FFA-Map-Editor in der Mache. Mehr dazu hier: