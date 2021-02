Gears 5: Operation 6 ehrt Helden von Gears

Autor:, in / Gears 5

The Coalition hat erste Informationen zu Operation 6 für Gears 5 veröffentlicht.

Nachdem The Coalition vielen Gears-Fans in einem ersten Ausschnitt aus einem Bild einen kleinen Schock eingejagt hat, weil viele dachten, dass es sich um eine Gears of War 2 Ultimate Remaster-Edition handeln könnte, wurde nun das komplette Bild enthüllt:

„Ehre den Helden von Gears. Operation 6 ist im Anmarsch“ und somit wurden alle Informationen zur neuen Saison enthüllt.

Die größte Änderung ist, dass die Dauer der Saison von 16 Wochen auf 11 Wochen gekürzt wurden. Grund für diese Anpassung ist das Feedback der Gears-Fans, die sich mehr Content und Herausforderungen gewünscht haben.

Darüber hinaus wird es wieder zwei große Content-Drops bei jeder Operation geben. Ein Drop ist direkt zu Beginn der Saison erhältlich und ein weiterer wird mitten drin veröffentlicht. Jeder Drop wird mindestens eine Karte und zwei neue Charaktere enthalten – kostenlos!

The Coalition verkündet dazu: „Basierend auf dem Feedback der Community haben wir die Ferienzeit damit verbracht, die geplanten Operationen neu zu organisieren, um Ihnen häufiger mehr Inhalte zu bieten. Mit dieser Änderung wird die Länge unserer Operationen von 16 Wochen auf 11 Wochen verkürzt.“ „Außerdem wissen wir, dass ihr es geliebt habt, wenn wir Inhalte in der Mitte der Operation veröffentlicht haben, wie z. B. das Carmines-Pack. Deshalb werden wir unsere Operationen auf zwei Content-Drops pro Operation umstellen: einen Launch-Drop und einen Mid-Op-Drop, jeder Drop wird mindestens eine Karte und zwei neue Charaktere enthalten.“

Operation 6 für Gears 5 wird unter anderem folgende Inhalte bieten:

Weitere Details zu Operation 6 für Gears 5 und den weiteren Inhalten, Content-Drops und Herausforderungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.