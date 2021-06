Gears 5: Operation 7 Drop 2 bringt neue Charaktere und mehr

Autor:, in / Gears 5

The Coalition verkündet, dass am 29. Juni 2021 Operation 7 für Gears 5 veröffentlicht wird und die Inhalte enthüllt.

Am Dienstag, dem 29. Juni ist es endlich so weit, denn dann startet Operation 7 Drop 2 von The Coaltitions Hit-Shooter Gears 5. Nun hat der Hersteller die Inhalte von Operation 7 vorgestellt.

Zum einen wird es drei neue Charaktere geben:

Jasi Tak – ein erfahrener Pilot, dessen lässige Einstellung seinen furchtlosen Geist verdeckt. Als Colonel Hoffmann ihn zur Hilfe der Scorpio Squad angefragt hat, stürzt er sich begierig in den Kampf gegen the Swarm.

COG Commando (Sanguino & Akagi) – diese Elite-Soldaten kämpften in den Pendulum Wars gegen Menschen, bevor sie sich nach dem E-Day gegen die Locust wandten. Sie nehmen es mit allem auf, was sich ihnen in den Weg stellt und sie wissen um ihre Stärke.

Zusätzlich gibt es noch die neue Map „Mercy“, die einmal als fünf gegen fünf im Außenbereich eines Heiligtums zu Gefechten führt und es euch im zwei gegen zwei in das innere davon verschlägt.

Außerdem wird es einen Capture the Flag Versus Modus mit dem Start des Events geben, der eine Variation von Gridiron ist mit ein paar Regeländerungen:

Die Spieler respawnen nach einem Kill

Elimination Victories werden ausgestellt

Touchdowns bringen vier anstatt zwei Punkte

Touchbacks sind aktiv, das heißt, wenn ihr die gegnerische Flagge in eure Endzone bringt, wird sie wieder in die Mitte der Map gesetzt

Ein Endzone Capture Counter verfällt nicht, nachdem ein Flag Capture unterbrochen wurde

Die Verzögerung des Flaggen Spawn wurde entfernt

Die Rundenzeit wurde erhöht

Eine besondere Medaillen-Gruppe wurde für den Event ebenfalls geschaffen:

CTF Champion – 10 Runden abschließen – 4 Sterne

CTF Body Count – 50 Eliminierungen erreichen – 5 Sterne

CTF Carnage – 25.000 Schaden austeilen – 5 Sterne

CTF Veteran – 5 Matches gewinnen – 6 Sterne

Wenn ihr es schafft alle Medaillen zu erreichen, erhaltet ihr das Pink Phantom Weapon Set als Belohnung:

Zusätzlich wurden weitere Anpassungsmöglichkeiten für den PvP eingebaut, wie die Möglichkeit die Waffen frei zu wählen, einen Freeze Damage Mutatoren, die Möglichkeit einige der Event Hats in Custom Versus Matches auf die Köpfe zu setzen und sich in den Modi Brawl und Control:SSG zu messen.

Wenn ihr gemeinsam gegen die KI spielt, soll das Matchmaking in Hinblick auf die Latenz besser funktionieren und Brawl und Control wurden in den Playlists gegen TDM und KoTH ausgetauscht.

Solltet ihr es in die Top 100 der PvP Spieler bis zum Ende der Saison schaffen, erwarten euch zahlreiche Belohnungen:

Golden Heart Bloodspray

Grandmaster Banner – Playlist

Grandmaster Gnasher

Trinity Skorge

Der erstplatzierte Spieler erhält zusätzlich noch ein Golden Gnasher Bloodspray.

Zu guter Letzt wird der PvE-Event „Horde Mania“ stattfinden, der euch in 25 Wellen euer Team konstant fordern wird. Hier wurden einige Anpassungen in folgenden Bereichen gemacht:

Allgemein (z.B. wurde die Höhe des Freezing Damage beim Freezing Grenadier Mutatoren reduziert)

Horde (z.B. bleiben fliegende Gegner nicht mehr in Innenräumen bei Bunker hängen)

Marksman (Passive durchdringt gegnerische Ziele jetzt korrekt)

Slugger (z.B. geht der Schadensbonus von der „Power Shot“ Skill Card nicht mehr verloren, wenn Heavy Hitter benutzt wird)

Zur Einstimmung könnt ihr euch hier den Trailer zu Operation 7 Drop 2 anschauen: