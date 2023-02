Gears of War 6: Joshua Ortega kehrt zurück

Autor:, in / Gears of War 6

Joshua Ortega, der ehemalige Autor und Co-Regisseur der Gears of War-Reihe kehrt zurück zu The Coalition und unterstützt das Team womöglich an der Fortsetzung der beliebten Spielserie.

Ortega war Autor und Co-Regisseur von Gears of War 2 und hat unter anderem den ersten Teaser-Trailer erstellt. Dazu war er Berater für die TV-Werbung und die Marketingkampagne und er hat sogar das Handbuch geschrieben. Doch damit nicht genug, denn er hat auch zusammen mit Cliff Bleszinski die Geschichte und das erzählerische Leveldesign für Gears of War 3 entwickelt. Weiter hat er am gesamten Transmedia-Design für die Gears of War-Franchise gearbeitet, und ja, auch am berüchtigten „10-Jahres-Plan“, wie Joshua selbst verkündet hat. Er schrieb auch den RAAM’s Shadow DLC und fügte seinen Teil zu den Comics dabei.

Joshua Ortega scheint somit mit Herz und Seele dem Gears of War-Franchise verbunden zu sein und stellt in seinem Twitter-Profil gleich einmal die Frage, ob Gears-Fans sich die Rückkehr von CliffyB wünschen würden.