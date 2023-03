Gears of War 6: The Coalition sucht Mitarbeiter für neuen Teil

Autor:, in / Gears of War 6

The Coalition ist aktuell auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, um das neue Gears of War-Spiel zu verwirklichen.

The Coalition arbeitet im Hintergrund an einem neuen Gears of War-Teil. Dieses offene Geheimnis wurde zwar noch nicht offiziell von Microsoft bestätigt, aber eine neue Job-Anzeige bekräftigt einmal mehr, dass The Coalition an einem neuen Gears of War werkelt.

Im Ausschreiben heißt es unter anderem: „The Coalition ist ein Microsoft First-Party-Entwicklungsstudio mit Sitz in Vancouver, Kanada. Wir sind die offizielle Heimat der Gears of War-Franchise, und unser Ziel ist es, die Zukunft der IP zu schmieden und die Grenzen der Unterhaltungsplattformen und -geräte von Microsoft zu erweitern.“ „Unser Team besteht aus kreativen und technischen Talenten aus der gesamten Branche und darüber hinaus, die zusammenarbeiten, um unsere Fangemeinde zu begeistern und die Erwartungen an das, was möglich ist, zu übertreffen.“ „Wir suchen nach Kandidaten mit Erfahrung in den Bereichen Charakter, Kamera und Steuerung (die 3 K’s) oder künstliche Intelligenz (KI)“, heißt es. „Sie haben Erfahrung mit der Entwicklung großer Features und begleiten diese vom ersten Konzept bis zur Fertigstellung.“

Zuvor gab es bereits Gerüchte, dass sich The Coalition fortan uneingeschränkt auf das neue Gears of War konzentrieren wird. Außerdem meldete sich Joshua Ortega zurück zum Dienst.