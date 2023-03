Gears of War 6: Umfrage-Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache

Autor:, in / Gears of War 6

Neue Ergebnisse einiger Umfragen sprechen eine deutliche Sprache und könnten so die Ausrichtung der neuen (möglichen) Gears of War-Trilogie mitbestimmen.

Joshua Ortega hat auf Twitter einige Umfragen eröffnet, um so das Feedback der Gears of War-Fans einzuordnen. Dabei sind die Ergebnisse mehr als deutlich und so wünschen sich 93,8 % der Teilnehmer eine dunklere Hardcore-Atmosphäre in Gears of War 6. Kein Wunder, dass auch 92,9 % lieber Monster als Roboter im Spiel haben wollen und das Spiel lieber Gears of War 6 als Gears 6 nennen würden.

Außerdem wären 90,4 % der teilnehmenden Gears-Fans nicht abgeneigt, wenn es mehr „Hammer of Dawn“-Action geben würde. Dazu sollte Barrick wieder Zigarre rauchen und über 85 % wünschen sich eine Rückkehr von Cliff Bleszinski zu Microsoft.

Uund so stimmten die Gearsheads bei den verschiedenen Umfragen ab:

Hier noch ein kurzer Hinweis: Sämtliche Umfragen wurden von Joshua eher zum Spaß erstellt, um ein Gefühl für die aktuelle Gears-Lage zu erhalten. Dennoch könnten diese Ergebnisse für eine klare Ausrichtung „Back to the Roots“ führen und mehr „Bad Ass“-Action auf den Entwicklungstich bringen. Vielleicht sogar schon bald mit CliffyB, der mit einem Lancer in der Hand auf der E3 2023 den neuen Teil ankündigen könnte, rein spekulativ natürlich.