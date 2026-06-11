Gears of War: E-Day: Alle Editionen, Pre-Order Boni, Open Beta und mehr vorgestellt

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Image: Xbox Game Studios

Gears of War: E-Day enthüllt alle Editionen, Pre-Order-Boni und Open-Beta-Zugang.

Mit der neuen Enthüllung zu Gears of War: E-Day hat The Coalition umfangreiche Details zu Editionen, Vorbesteller-Boni und der Open Beta veröffentlicht.

Der Release ist für den 6. Oktober 2026 geplant, mit Early Access bereits ab dem 1. Oktober für bestimmte Editionen.

Pre-Orders sind ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Steam verfügbar. Zusätzlich ist der Titel direkt zum Launch auch über Game Pass Ultimate und PC Game Pass spielbar.

Plattformen & Verfügbarkeit

  • Xbox Series X|S (inkl. Xbox Play Anywhere)
  • Xbox on PC (Xbox Play Anywhere)
  • PC (Steam)
  • Game Pass Ultimate / PC Game Pass (ohne Vorbestellung spielbar)

Alle Gears of War: E-Day Editionen im Überblick

Gears of War: E-Day Standard Edition

Gears of War: E-Day Premium Edition (Digital)

  • Vollversion des Spiels
  • Bis zu 5 Tage Early Access (ab 1. Oktober 2026)
  • Bravo Squad Signature Weapon Pack (nur Kampagne)
  • Emergence Customization Pack, enthält:
    • Death’s Rendezvous Marcus Fenix Legendary Character Skin
    • Bloodied Hunter Tai Kaliso Epic Character Skin
    • Death’s Rendezvous Legendary Character Pose
    • We must improvise Legendary Character Pose
    • Death’s Rendezvous Legendary Weapon Skin Set
    • Emergence Omen Rare Weapon Skin Set
    • Emergence Omen Banner und Emblem
    • Death’s Rendezvous Icon
  • 4 Seasonal Customization Packs (werden nach und nach veröffentlicht)
    • jeweils mit:
      • 2 Character Skins
      • 2 Weapon Skin Sets
      • 2 Posen
      • Banner, Emblem und Icon
  • 1.000 Iron (Premium-Ingame-Währung)

Gears of War: E-Day Premium Edition Upgrade

  • Enthält die gleichen Inhalte wie die Premium Edition
  • Upgrade für Standardkäufe oder XGPU
  • Zugriff auf Early Access + alle digitalen Bonuspakete

Gears of War: E-Day Collector’s Edition

Physische Inhalte:

  • 15-Zoll Statue von Marcus Fenix & Dominic Santiago
  • Replik der COG Tags von Carlos Santiago (Metall/Zinklegierung & Messing)
  • Art Print
  • In-Game Photo
  • Dankesbrief von The Coalition
  • Custom SteelBook® von Luke Preece
  • Premium Collector’s Packaging mit Display-Schublade

Spielinhalt:

  • Gears of War: E-Day (Base Game)
  • Premium Edition Digital Upgrade

Digital enthalten im Upgrade:

  • Bis zu 5 Tage Early Access (ab 1. Oktober 2026)
  • Bravo Squad Signature Weapon Pack
  • 1.000 Iron
  • 5 Seasonal Customization Packs (Start: Emergence Pack zum Launch)

Zusatz:

  • Xbox-Version: physische Disc
  • Steam-Version: digitaler Code

Vorbesteller-Boni

Alle Editionen enthalten bei Vorbestellung:

  • Exfil Dom Legendary Character Skin
  • Exfil Legendary Weapon Skin Set

Zusätzliche Hinweise:

  • Skins nur für Dominic Santiago in Horde Siege & Versus nutzbar
  • Waffen-Skins für alle kompatiblen Waffen in Horde Siege & Versus

Gears of War: E-Day Open Beta Zugang

  • Early Access zur Open Beta ab 6. August 2026
  • Zugang durch Vorbestellung jeder Edition
  • Digitale Vorbesteller: automatischer Zugang
  • Physische Vorbesteller: Beta-Code über Händler
  • Inhalte: Campaign Co-Op, Horde Siege, Versus, Multiplayer
  • Beta-Timing kann sich noch ändern

Gears of War: E-Day Early Access

  • Start: 1. Oktober 2026
  • Nur für Premium & Collector’s Edition
  • Bis zu 5 Tage vor Release spielbar

Gears of War: E-Day Release

  • Globaler Release: 6. Oktober 2026
  • Premium Edition: ab 1. Oktober (Early Access enthalten)
  • Premium Edition Upgrade für XGPU: ab 1. Oktober (Early Access enthalten)
  • Collector’s Edition: ab 1. Oktober (Early Access enthalten)

Die Editionen setzen klar auf ein umfangreiches Premium-System mit kosmetischen Paketen, Early Access, Ingame-Währung und einem stark erweiterten Collector’s Ansatz, der physische Sammlerstücke mit digitalen Vorteilen kombiniert.

Wer von euch hat Gears of War: E-Day bereits vorbestellt?

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31 Kommentare Added

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  2. Vayne1986 60445 XP Stomper | 11.06.2026 - 14:57 Uhr

    Gears of War: E-Day werde ich im Game Pass spielen. Im Oktober kommen nach meinem Geschmack viel zu viele neue Spiele heraus. 😵‍💫 Danke für die Übersicht. 👍🏻

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