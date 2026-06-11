Gears of War: E-Day: Alle Editionen, Pre-Order Boni, Open Beta und mehr vorgestellt

Mit der neuen Enthüllung zu Gears of War: E-Day hat The Coalition umfangreiche Details zu Editionen, Vorbesteller-Boni und der Open Beta veröffentlicht.
Der Release ist für den 6. Oktober 2026 geplant, mit Early Access bereits ab dem 1. Oktober für bestimmte Editionen.
Pre-Orders sind ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Steam verfügbar. Zusätzlich ist der Titel direkt zum Launch auch über Game Pass Ultimate und PC Game Pass spielbar.
Plattformen & Verfügbarkeit
- Xbox Series X|S (inkl. Xbox Play Anywhere)
- Xbox on PC (Xbox Play Anywhere)
- PC (Steam)
- Game Pass Ultimate / PC Game Pass (ohne Vorbestellung spielbar)
Alle Gears of War: E-Day Editionen im Überblick
Gears of War: E-Day Standard Edition
- Vollversion von Gears of War: E-Day
- Keine zusätzlichen Bonusinhalte enthalten
- Verfügbar digital und physisch
- Gears of War: E-Day Vorbestellung – 69,99 Euro Amazon
Gears of War: E-Day Premium Edition (Digital)
- Vollversion des Spiels
- Bis zu 5 Tage Early Access (ab 1. Oktober 2026)
- Bravo Squad Signature Weapon Pack (nur Kampagne)
- Emergence Customization Pack, enthält:
- Death’s Rendezvous Marcus Fenix Legendary Character Skin
- Bloodied Hunter Tai Kaliso Epic Character Skin
- Death’s Rendezvous Legendary Character Pose
- We must improvise Legendary Character Pose
- Death’s Rendezvous Legendary Weapon Skin Set
- Emergence Omen Rare Weapon Skin Set
- Emergence Omen Banner und Emblem
- Death’s Rendezvous Icon
- 4 Seasonal Customization Packs (werden nach und nach veröffentlicht)
- jeweils mit:
- 2 Character Skins
- 2 Weapon Skin Sets
- 2 Posen
- Banner, Emblem und Icon
- jeweils mit:
- 1.000 Iron (Premium-Ingame-Währung)
Gears of War: E-Day Premium Edition Upgrade
- Enthält die gleichen Inhalte wie die Premium Edition
- Upgrade für Standardkäufe oder XGPU
- Zugriff auf Early Access + alle digitalen Bonuspakete
Gears of War: E-Day Collector’s Edition
Physische Inhalte:
- 15-Zoll Statue von Marcus Fenix & Dominic Santiago
- Replik der COG Tags von Carlos Santiago (Metall/Zinklegierung & Messing)
- Art Print
- In-Game Photo
- Dankesbrief von The Coalition
- Custom SteelBook® von Luke Preece
- Premium Collector’s Packaging mit Display-Schublade
Spielinhalt:
- Gears of War: E-Day (Base Game)
- Premium Edition Digital Upgrade
Digital enthalten im Upgrade:
- Bis zu 5 Tage Early Access (ab 1. Oktober 2026)
- Bravo Squad Signature Weapon Pack
- 1.000 Iron
- 5 Seasonal Customization Packs (Start: Emergence Pack zum Launch)
Zusatz:
- Xbox-Version: physische Disc
- Steam-Version: digitaler Code
Vorbesteller-Boni
Alle Editionen enthalten bei Vorbestellung:
- Exfil Dom Legendary Character Skin
- Exfil Legendary Weapon Skin Set
Zusätzliche Hinweise:
- Skins nur für Dominic Santiago in Horde Siege & Versus nutzbar
- Waffen-Skins für alle kompatiblen Waffen in Horde Siege & Versus
Gears of War: E-Day Open Beta Zugang
- Early Access zur Open Beta ab 6. August 2026
- Zugang durch Vorbestellung jeder Edition
- Digitale Vorbesteller: automatischer Zugang
- Physische Vorbesteller: Beta-Code über Händler
- Inhalte: Campaign Co-Op, Horde Siege, Versus, Multiplayer
- Beta-Timing kann sich noch ändern
Gears of War: E-Day Early Access
- Start: 1. Oktober 2026
- Nur für Premium & Collector’s Edition
- Bis zu 5 Tage vor Release spielbar
Gears of War: E-Day Release
- Globaler Release: 6. Oktober 2026
- Premium Edition: ab 1. Oktober (Early Access enthalten)
- Premium Edition Upgrade für XGPU: ab 1. Oktober (Early Access enthalten)
- Collector’s Edition: ab 1. Oktober (Early Access enthalten)
Die Editionen setzen klar auf ein umfangreiches Premium-System mit kosmetischen Paketen, Early Access, Ingame-Währung und einem stark erweiterten Collector’s Ansatz, der physische Sammlerstücke mit digitalen Vorteilen kombiniert.
Wer von euch hat Gears of War: E-Day bereits vorbestellt?
31 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mir reicht der Zugang über den GP, mehr brauch ich nicht ^^
Dem schließe ich mich an 👍🏻
Gears of War: E-Day werde ich im Game Pass spielen. Im Oktober kommen nach meinem Geschmack viel zu viele neue Spiele heraus. 😵💫 Danke für die Übersicht. 👍🏻