Gears of War: E-Day: Alle Editionen, Pre-Order Boni, Open Beta und mehr vorgestellt

Gears of War: E-Day enthüllt alle Editionen, Pre-Order-Boni und Open-Beta-Zugang.

Mit der neuen Enthüllung zu Gears of War: E-Day hat The Coalition umfangreiche Details zu Editionen, Vorbesteller-Boni und der Open Beta veröffentlicht.

Der Release ist für den 6. Oktober 2026 geplant, mit Early Access bereits ab dem 1. Oktober für bestimmte Editionen.

Pre-Orders sind ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Steam verfügbar. Zusätzlich ist der Titel direkt zum Launch auch über Game Pass Ultimate und PC Game Pass spielbar.

Plattformen & Verfügbarkeit

Xbox Series X|S (inkl. Xbox Play Anywhere)

Xbox on PC (Xbox Play Anywhere)

PC (Steam)

Game Pass Ultimate / PC Game Pass (ohne Vorbestellung spielbar)

Alle Gears of War: E-Day Editionen im Überblick

Gears of War: E-Day Standard Edition

Vollversion von Gears of War: E-Day

Keine zusätzlichen Bonusinhalte enthalten

Verfügbar digital und physisch

Gears of War: E-Day Vorbestellung – 69,99 Euro Amazon

Gears of War: E-Day Premium Edition (Digital)

Vollversion des Spiels

Bis zu 5 Tage Early Access (ab 1. Oktober 2026)

Bravo Squad Signature Weapon Pack (nur Kampagne)

(nur Kampagne) Emergence Customization Pack , enthält: Death’s Rendezvous Marcus Fenix Legendary Character Skin Bloodied Hunter Tai Kaliso Epic Character Skin Death’s Rendezvous Legendary Character Pose We must improvise Legendary Character Pose Death’s Rendezvous Legendary Weapon Skin Set Emergence Omen Rare Weapon Skin Set Emergence Omen Banner und Emblem Death’s Rendezvous Icon

, enthält: 4 Seasonal Customization Packs (werden nach und nach veröffentlicht) jeweils mit: 2 Character Skins 2 Weapon Skin Sets 2 Posen Banner, Emblem und Icon

(werden nach und nach veröffentlicht) 1.000 Iron (Premium-Ingame-Währung)

Gears of War: E-Day Premium Edition Upgrade

Enthält die gleichen Inhalte wie die Premium Edition

Upgrade für Standardkäufe oder XGPU

Zugriff auf Early Access + alle digitalen Bonuspakete

Gears of War: E-Day Collector’s Edition

Physische Inhalte:

15-Zoll Statue von Marcus Fenix & Dominic Santiago

Replik der COG Tags von Carlos Santiago (Metall/Zinklegierung & Messing)

Art Print

In-Game Photo

Dankesbrief von The Coalition

Custom SteelBook® von Luke Preece

Premium Collector’s Packaging mit Display-Schublade

Spielinhalt:

Gears of War: E-Day (Base Game)

Premium Edition Digital Upgrade

Digital enthalten im Upgrade:

Bis zu 5 Tage Early Access (ab 1. Oktober 2026)

Bravo Squad Signature Weapon Pack

1.000 Iron

5 Seasonal Customization Packs (Start: Emergence Pack zum Launch)

Zusatz:

Xbox-Version: physische Disc

Steam-Version: digitaler Code

Vorbesteller-Boni

Alle Editionen enthalten bei Vorbestellung:

Exfil Dom Legendary Character Skin

Exfil Legendary Weapon Skin Set

Zusätzliche Hinweise:

Skins nur für Dominic Santiago in Horde Siege & Versus nutzbar

Waffen-Skins für alle kompatiblen Waffen in Horde Siege & Versus

Gears of War: E-Day Open Beta Zugang

Early Access zur Open Beta ab 6. August 2026

Zugang durch Vorbestellung jeder Edition

Digitale Vorbesteller: automatischer Zugang

Physische Vorbesteller: Beta-Code über Händler

Inhalte: Campaign Co-Op, Horde Siege, Versus, Multiplayer

Beta-Timing kann sich noch ändern

Gears of War: E-Day Early Access

Start: 1. Oktober 2026

Nur für Premium & Collector’s Edition

Bis zu 5 Tage vor Release spielbar

Gears of War: E-Day Release

Globaler Release: 6. Oktober 2026

Premium Edition: ab 1. Oktober (Early Access enthalten)

Premium Edition Upgrade für XGPU: ab 1. Oktober (Early Access enthalten)

Collector’s Edition: ab 1. Oktober (Early Access enthalten)

Die Editionen setzen klar auf ein umfangreiches Premium-System mit kosmetischen Paketen, Early Access, Ingame-Währung und einem stark erweiterten Collector’s Ansatz, der physische Sammlerstücke mit digitalen Vorteilen kombiniert.

Wer von euch hat Gears of War: E-Day bereits vorbestellt?