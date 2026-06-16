Gears of War: E-Day: Alle Inhalte der Premium Edition enthüllt

Gears of War: E-Day Premium Edition bietet Early Access, Waffenskins und mehr.

Microsoft hat die vollständigen Inhalte der Premium Edition von Gears of War: E-Day bekannt gegeben. Neben einem Vorabzugang zum Spiel erhalten Käufer verschiedene kosmetische Extras, Premium-Währung sowie mehrere Anpassungspakete für den Multiplayer.

Der neue Third-Person-Shooter von The Coalition erscheint am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X|S und PC. Besitzer der Premium Edition können bereits einige Tage früher loslegen.

Gears of War: E-Day – Das ist in der Premium Edition enthalten

Spieler erhalten mit dem Upgrade auf die Premium Edition folgende Inhalte:

Bis zu 5 Tage Early Access vor dem offiziellen Release

Bravo-Truppe-Waffenpack „Unverkennbar“

Fünf saisonale Anpassungspacks

1.000 Eisen (Premium-In-Game-Währung)

Die saisonalen Anpassungspacks werden schrittweise veröffentlicht. Zum Launch steht zunächst das bereits vorgestellte Emergence-Anpassungspack zur Verfügung, während die weiteren Pakete im Verlauf der Saison folgen.

Inhalte des Emergence-Anpassungspacks

Das erste Anpassungspaket enthält zahlreiche exklusive Multiplayer-Gegenstände:

Charakter-Skins

Legendärer Marcus-Skin „Tods Rendezvous“

Epischer Charakterskin „Blutiger Jäger Tai“

Waffenskins

Legendäres Waffenskin-Set „Tods Rendezvous“

Seltenes Waffenskin-Set „Emergence-Omen“

Posen

Legendäre Pose „Wir müssen improvisieren“

Legendäre Pose „Ein Rendezvous mit dem Tod“

Profil-Anpassungen

Emblem „Emergence-Omen“

Banner „Emergence-Omen“

Symbol „Rendezvous-Marcus“

Gears of War: E-Day erzählt die Vorgeschichte der ursprünglichen Trilogie und versetzt Spieler zurück an den Tag, an dem die Locust Horde erstmals aus den Tiefen Seras hervorbrach.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen die jungen Versionen von Marcus Fenix und Dominic Santiago, die den Beginn des verheerenden Krieges gegen die Locust aus nächster Nähe erleben.

Neben der Standard- und Premium-Version wurde bereits eine umfangreiche Collector’s Edition angekündigt, die zusätzliche physische Sammlerstücke wie eine Marcus-und-Dom-Statue, COG-Tags von Carlos Santiago sowie weitere exklusive Inhalte enthält.

Gears of War: E-Day erscheint als Premium Edition oder Premium Upgrade am 1. Oktober 2026 für Xbox Series X|S und PC. Der normale Release ist am 6. Oktober 2026.