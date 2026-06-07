Gears of War: E-Day: Aufzeichnung zum spektakulären Showcase Direct

Microsoft und The Coalition haben heute Gears of War: E-Day in einem umfangreichen Showcase-Direct präsentiert. Weitere Informationen gibt es hier.
Die Aufzeichnung könnt ihr euch hier anschauen:
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34 Kommentare AddedMitdiskutieren
@Z0RN Weißt du, wann es mehr Infos zu Horde geben wird?
Soweit ich weiß, Richtung Beta am 06.08 und während der Gamescom.
Premiumupgrade kann man schon kaufen, 30 Euro…5 Tage Early Access, usw…
Gears wird wieder Düster und das ist gut!
Hat mir sehr gut gefallen vorallem grafisch und Detailtechnisch legen sie ordentlich ne Schippe drauf.
Sieht beeindruckend aus. Werde es auch jeden Fall zocken.
„Wie blutig soll der neue Teil werden?“
„JA!“
Der Oktober wird ein Festmonat für die grünen Edelgamer.
Mit Roboter? 🫣
Das Highlight der Show.
Werd mich nit spoilern, wird einfach mega dit game ✌🏻😅
Ich dachte zuerst, was zeigen die so viel, es muss gar nicht sein. Man sieht doch es ist Gears.
Das war aber sowas von gut gemacht. Es ist Gears, und wie!!