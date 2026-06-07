Gears of War: E-Day: Aufzeichnung zum spektakulären Showcase Direct

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Image: Microsoft

Schaut euch jetzt die Aufzeichnung zum Gears of War: E-Day Direct an.

Microsoft und The Coalition haben heute Gears of War: E-Day in einem umfangreichen Showcase-Direct präsentiert. Weitere Informationen gibt es hier.

Die Aufzeichnung könnt ihr euch hier anschauen:

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34 Kommentare Added

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  2. PlayIT 49985 XP Hooligan Bezwinger | 07.06.2026 - 21:10 Uhr

    Premiumupgrade kann man schon kaufen, 30 Euro…5 Tage Early Access, usw…

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  3. HaloGott 19115 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 07.06.2026 - 21:14 Uhr

    Gears wird wieder Düster und das ist gut!

    Hat mir sehr gut gefallen vorallem grafisch und Detailtechnisch legen sie ordentlich ne Schippe drauf.

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  9. Rotten 127935 XP Man-at-Arms Onyx | 07.06.2026 - 21:53 Uhr

    Werd mich nit spoilern, wird einfach mega dit game ✌🏻😅

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  10. kleineAmeise 172990 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 07.06.2026 - 21:57 Uhr

    Ich dachte zuerst, was zeigen die so viel, es muss gar nicht sein. Man sieht doch es ist Gears.
    Das war aber sowas von gut gemacht. Es ist Gears, und wie!!

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