Gears of War: E-Day: Beeindruckende Unreal Engine 5 Demo auf Xbox Series X mit 60 FPS

24 Autor: , in News / Gears of War: E-Day
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Image: Xbox Game Studios

Gears of War: E-Day demonstriert Unreal Engine 5 mit 60 FPS auf Xbox Series X.

Beim State of Unreal hat The Coalition eine neue Tech-Demo zu Gears of War: E-Day präsentiert und dabei die Leistungsfähigkeit der Unreal Engine 5 in den Mittelpunkt gestellt.

Die gezeigte Demonstration lief laut den Entwicklern mit 60 Bildern pro Sekunde auf der Xbox Series X und bot einen Einblick in die Technologie, die für das kommende Gears-Abenteuer eingesetzt wird.

Zu sehen waren detaillierte Charaktermodelle, aufwendige Beleuchtung, zerstörbare Umgebungen und zahlreiche visuelle Effekte, die die Atmosphäre des E-Day-Szenarios unterstreichen sollen. Die Demo wurde speziell erstellt, um die technischen Möglichkeiten der aktuellen Unreal Engine zu demonstrieren.

The Coalition arbeitet eng mit Epic Games zusammen und zählt zu den Studios, die die neuesten UE5-Technologien besonders intensiv nutzen. Die Präsentation verdeutlicht, welchen technischen Anspruch das Studio mit Gears of War: E-Day verfolgt.

Bei 1:03.19 geht es los. Wir haben euch die Stelle direkt raus gesucht:

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24 Kommentare Added

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  2. XXPS 10200 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 17.06.2026 - 18:24 Uhr

    Egal wie Gears aussieht, wird so oder so gekauft.

    0
  3. Economic 109510 XP Master User | 17.06.2026 - 18:26 Uhr

    HW RT Megalights die Zerstörung & die Physik und Deteils.

    Wow absolutes mega woooooooow…

    1
  5. Robilein 1291340 XP Xboxdynasty Legend Platin | 17.06.2026 - 18:29 Uhr

    Und wieder zeigt sich die Referenz der grafischen Brillanz von den XBOX Game Studios. Schaut einfach nur krass aus😱😱😱

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      • Robilein 1291340 XP Xboxdynasty Legend Platin | 17.06.2026 - 18:42 Uhr
        Antwort auf AppleRedX

        Ist doch einfach nur krass. Und das auf der Standard Series X😱

        Wer braucht schon da eine Upgrade Konsole?🤣

        1
    • faktencheck 209420 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 17.06.2026 - 18:40 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Die „Brillanz“ kommt von der verwendeten Engine und nicht weil die Xbox Game Studios einen weiteren „magischen“ Moment hatten.

      0
      • Robilein 1291340 XP Xboxdynasty Legend Platin | 17.06.2026 - 18:43 Uhr
        Antwort auf faktencheck

        Jab, doch. Es gibt Unreal 5 Engine Spiele die gefühlt wie Last-Gen aussehen. The Coalition arbeitet dran also jab, die XBOX Game Studios haben diesen magischen Moment. Aber klar das du hier wieder versuchst was ins negative zu ziehen😜

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      • Robilein 1291340 XP Xboxdynasty Legend Platin | 17.06.2026 - 18:46 Uhr
        Antwort auf Economic

        Glaube ich dir sofort. Cyberpunk 2077 auf höchsten Einstellungen und Pathtracing war für mich einfach ein krankes Erlebnis. Aber am Ende bleibe ich doch bei der Konsole. Zumal ich finde das Cyberpunk 2077 auf der Series X ordentlich performt.

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  9. CodeX 63380 XP Romper Stomper | 17.06.2026 - 19:02 Uhr

    Sieht stark auch aber weit weg von Realismus was Materialien und Beleuchtung angeht.
    Aber trotzdem ansprechend.

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