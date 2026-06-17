Gears of War: E-Day: Beeindruckende Unreal Engine 5 Demo auf Xbox Series X mit 60 FPS

Beim State of Unreal hat The Coalition eine neue Tech-Demo zu Gears of War: E-Day präsentiert und dabei die Leistungsfähigkeit der Unreal Engine 5 in den Mittelpunkt gestellt.
Die gezeigte Demonstration lief laut den Entwicklern mit 60 Bildern pro Sekunde auf der Xbox Series X und bot einen Einblick in die Technologie, die für das kommende Gears-Abenteuer eingesetzt wird.
Zu sehen waren detaillierte Charaktermodelle, aufwendige Beleuchtung, zerstörbare Umgebungen und zahlreiche visuelle Effekte, die die Atmosphäre des E-Day-Szenarios unterstreichen sollen. Die Demo wurde speziell erstellt, um die technischen Möglichkeiten der aktuellen Unreal Engine zu demonstrieren.
The Coalition arbeitet eng mit Epic Games zusammen und zählt zu den Studios, die die neuesten UE5-Technologien besonders intensiv nutzen. Die Präsentation verdeutlicht, welchen technischen Anspruch das Studio mit Gears of War: E-Day verfolgt.
Bei 1:03.19 geht es los. Wir haben euch die Stelle direkt raus gesucht:
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24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Irre!
Das nenne ich mal technische Brillianz. Extrem geil gemacht. 🙂
Absoluter Benchmark würd ich sagen!
Wahnsinn.
Bin mal gespannt was die aus der Series S und dem ROG rausholen 😆
30 fps 🤔
Egal wie Gears aussieht, wird so oder so gekauft.
HW RT Megalights die Zerstörung & die Physik und Deteils.
Wow absolutes mega woooooooow…
Unabhängig vom Spiel. Die Technik dahinter ist schon lecker.
Und wieder zeigt sich die Referenz der grafischen Brillanz von den XBOX Game Studios. Schaut einfach nur krass aus😱😱😱
So was von. Da kommt auf Konsolen keiner ran ….
Ist doch einfach nur krass. Und das auf der Standard Series X😱
Wer braucht schon da eine Upgrade Konsole?🤣
Die „Brillanz“ kommt von der verwendeten Engine und nicht weil die Xbox Game Studios einen weiteren „magischen“ Moment hatten.
Die Engine ist der Baukasten. Was man aber daraus macht, liegt am Team.
Jab, doch. Es gibt Unreal 5 Engine Spiele die gefühlt wie Last-Gen aussehen. The Coalition arbeitet dran also jab, die XBOX Game Studios haben diesen magischen Moment. Aber klar das du hier wieder versuchst was ins negative zu ziehen😜
Der Fakten–Nullpeiler halt wieder. 😂
Wieder sehr faktenbefreit, ja. Also brauchen die Studios keine Entwickler, die Engine macht es von selber. Gut zu wissen😂😂😂
Und auf dem PC kommt noch eine Schippe obendrauf😀
Glaube ich dir sofort. Cyberpunk 2077 auf höchsten Einstellungen und Pathtracing war für mich einfach ein krankes Erlebnis. Aber am Ende bleibe ich doch bei der Konsole. Zumal ich finde das Cyberpunk 2077 auf der Series X ordentlich performt.
Mit Helix bekommst das noch nachgeliefert 😉
Jup, evtl. ein E Day next Gen Update Ende 2027
Ach stimmt ja, das wäre natürlich nice. Wenn ich die Möglichkeit bekomme dieses großartige Spiel noch fetter zu spielen bin ich dabei.
Sieht optisch erste Sahne aus 👌.
Das sieht echt fantastisch aus.
Sieht wirklich gut aus.
Sieht stark auch aber weit weg von Realismus was Materialien und Beleuchtung angeht.
Aber trotzdem ansprechend.
Das sieht vverdammt gut aus. Freue mich sehr darauf.