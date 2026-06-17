Gears of War: E-Day: Beeindruckende Unreal Engine 5 Demo auf Xbox Series X mit 60 FPS

Beim State of Unreal hat The Coalition eine neue Tech-Demo zu Gears of War: E-Day präsentiert und dabei die Leistungsfähigkeit der Unreal Engine 5 in den Mittelpunkt gestellt.

Die gezeigte Demonstration lief laut den Entwicklern mit 60 Bildern pro Sekunde auf der Xbox Series X und bot einen Einblick in die Technologie, die für das kommende Gears-Abenteuer eingesetzt wird.

Zu sehen waren detaillierte Charaktermodelle, aufwendige Beleuchtung, zerstörbare Umgebungen und zahlreiche visuelle Effekte, die die Atmosphäre des E-Day-Szenarios unterstreichen sollen. Die Demo wurde speziell erstellt, um die technischen Möglichkeiten der aktuellen Unreal Engine zu demonstrieren.

The Coalition arbeitet eng mit Epic Games zusammen und zählt zu den Studios, die die neuesten UE5-Technologien besonders intensiv nutzen. Die Präsentation verdeutlicht, welchen technischen Anspruch das Studio mit Gears of War: E-Day verfolgt.

Bei 1:03.19 geht es los. Wir haben euch die Stelle direkt raus gesucht:

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