Gears of War: E-Day: Beeindruckt mit 60 FPS, Raytracing und erweitertem Gore-System

Gears of War: E-Day enthüllt neue Technik-Details zur Unreal Engine 5.

Nach der Gameplay-Enthüllung beim Xbox Games Showcase 2026 sind weitere technische Details zu Gears of War: E-Day bekannt geworden.

Dabei setzt The Coalition nicht nur auf eine deutlich höhere Grafikqualität, sondern auch auf hohe Bildraten in Kampagne und Multiplayer.

Demnach läuft die Kampagne in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde inklusive Hardware-Raytracing, während der Multiplayer sogar bis zu 120 FPS unterstützen wird. Letzteres dürfte hauptsächlich für die kompetitiven Spielmodi vorgesehen sein.

Kampagne mit Raytracing und HDR10

Für Gears of War: E-Day wurde laut Entwickler nahezu alles neu aufgebaut. Zu den technischen Verbesserungen zählen:

Vollständig dynamische Raytracing-Beleuchtung

Native HDR10-Unterstützung

Ultra-HD-Texturen

Deutlich detailliertere Umgebungen

Erweiterte Umgebungszerstörung

Verbesserte Charaktermodelle

Besonders die Zerstörungseffekte sollen einen großen Sprung machen. Gebäude können teilweise oder vollständig einstürzen, während Gefechte sichtbare Spuren in der Umgebung hinterlassen.

Mehr Details als jemals zuvor

The Coalition hebt außerdem den enorm gestiegenen Detailgrad hervor. Als Beispiel nennt das Studio, dass allein Marcus Fenix‘ Wimpern mehr Details enthalten als das komplette Charaktermodell aus dem ersten Gears of War auf der Xbox 360.

Neues Gore-System sorgt für noch brutalere Kämpfe

Auch das bekannte Gore-System der Reihe wurde umfassend überarbeitet.

Zu den Neuerungen gehören:

Realistischere Trefferreaktionen

Sichtbare Gewebeschäden

Erweiterte Zerstückelungseffekte

Detaillierte Knochen- und Gliedmaßenmodelle

Dynamische Verletzungen durch unterschiedliche Waffentypen

Während Kugeln Fleischstücke aus Gegnern reißen, können Waffen wie die Gnasher-Schrotflinte Gliedmaßen komplett abtrennen.

Neue Waffen im Einsatz

Zusätzlich wurden zwei neue Waffen vorgestellt.

Incinerator

Verschießt Brandmunition

Verursacht anhaltenden Feuerschaden

Besonders effektiv gegen Gruppen von Gegnern

Neuer Granatwerfer

Schnellfeuermodus

Verzögerte Explosionen

Flexible Einsatzmöglichkeiten im Kampf

Microsoft hat inzwischen offiziell bestätigt, dass Gears of War: E-Day als dauerhaftes Xbox-Konsolenexklusivspiel erscheint. Anders als bei Gears of War: Reloaded ist somit keine PlayStation-Version geplant.

Der Shooter erscheint am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X|S und PC und wird direkt zum Start im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Schaut euch hier noch einmal die Gears of War: E-Day Direct an: