Gears of War: E-Day: Beeindruckt mit 60 FPS, Raytracing und erweitertem Gore-System

Nach der Gameplay-Enthüllung beim Xbox Games Showcase 2026 sind weitere technische Details zu Gears of War: E-Day bekannt geworden.
Dabei setzt The Coalition nicht nur auf eine deutlich höhere Grafikqualität, sondern auch auf hohe Bildraten in Kampagne und Multiplayer.
Demnach läuft die Kampagne in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde inklusive Hardware-Raytracing, während der Multiplayer sogar bis zu 120 FPS unterstützen wird. Letzteres dürfte hauptsächlich für die kompetitiven Spielmodi vorgesehen sein.
Kampagne mit Raytracing und HDR10
Für Gears of War: E-Day wurde laut Entwickler nahezu alles neu aufgebaut. Zu den technischen Verbesserungen zählen:
- Vollständig dynamische Raytracing-Beleuchtung
- Native HDR10-Unterstützung
- Ultra-HD-Texturen
- Deutlich detailliertere Umgebungen
- Erweiterte Umgebungszerstörung
- Verbesserte Charaktermodelle
Besonders die Zerstörungseffekte sollen einen großen Sprung machen. Gebäude können teilweise oder vollständig einstürzen, während Gefechte sichtbare Spuren in der Umgebung hinterlassen.
Mehr Details als jemals zuvor
The Coalition hebt außerdem den enorm gestiegenen Detailgrad hervor. Als Beispiel nennt das Studio, dass allein Marcus Fenix‘ Wimpern mehr Details enthalten als das komplette Charaktermodell aus dem ersten Gears of War auf der Xbox 360.
Neues Gore-System sorgt für noch brutalere Kämpfe
Auch das bekannte Gore-System der Reihe wurde umfassend überarbeitet.
Zu den Neuerungen gehören:
- Realistischere Trefferreaktionen
- Sichtbare Gewebeschäden
- Erweiterte Zerstückelungseffekte
- Detaillierte Knochen- und Gliedmaßenmodelle
- Dynamische Verletzungen durch unterschiedliche Waffentypen
Während Kugeln Fleischstücke aus Gegnern reißen, können Waffen wie die Gnasher-Schrotflinte Gliedmaßen komplett abtrennen.
Neue Waffen im Einsatz
Zusätzlich wurden zwei neue Waffen vorgestellt.
Incinerator
- Verschießt Brandmunition
- Verursacht anhaltenden Feuerschaden
- Besonders effektiv gegen Gruppen von Gegnern
Neuer Granatwerfer
- Schnellfeuermodus
- Verzögerte Explosionen
- Flexible Einsatzmöglichkeiten im Kampf
Microsoft hat inzwischen offiziell bestätigt, dass Gears of War: E-Day als dauerhaftes Xbox-Konsolenexklusivspiel erscheint. Anders als bei Gears of War: Reloaded ist somit keine PlayStation-Version geplant.
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Der Shooter erscheint am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X|S und PC und wird direkt zum Start im Xbox Game Pass verfügbar sein.
Schaut euch hier noch einmal die Gears of War: E-Day Direct an:
75 Kommentare AddedMitdiskutieren
Grafisch sieht es grandios aus.
Das wird auf PC so laufen! Aber nicht auf der XSX…
Rede doch keinen unsinn. Natürlich sprechen die über die series x version. Es gibt keinen besseren UE Entwickler. Epic hat das Team sogar für die Matrix demo herangezogen als hilfe zum optimieren. Die können alles aus der Konsole rausholen.
Es wird zwei Betas geben die erste vom 6-10 August und die zweite an einem späteren Wochenende
Gameplay Video sieht schon Hammer aus – bin gespannt
Erweitertes Gore system ist immer gut 😎
Höet sich perfekt an um es auf der Helix zu so lange kann ich warten, gibt ja glücklicherweise mehr als genug Futter um die Zeit zu überbrücken
Ich sags ja, MS und ihre Partner kriegen die Optimierung komischerweise hin, sodass solche Games auch auf der S flüssig laufen. Woran das nur liegen mag? Und dann läuft sowas wie Outbound, was absolut kein Grafik Kracher ist, mit 30FPS. Und die Entwickler wollen erzählen, es liegt am RAM. Selbst Forza Horizon 6 läuft auf der S mit 60fps in guter Grafik.