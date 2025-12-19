Gears of War: E-Day: Bisher ambitioniertestes Spiel von The Coalition

Laut Entwickler The Coalition ist Gears of War: E-Day das bisher ambitionierteste Spiel des Studios.

In einem neuen Beitrag auf Xbox Wire lässt Team Xbox das Jahr 2025 Revue passieren. Thematisiert werden große Veröffentlichungen wie Avowed, Call of Duty: Black Ops 7 und Doom: The Dark Ages sowie fortlaufend unterstützte Titel wie Diablo IV oder Age of Mythology: Retold.

Aber auch zu einem kommenden Spiel gibt es neue Einblicke. In Bezug auf das für 2026 geplante Gears of War: E-Day ist dabei die Rede vom bisher ambitioniertesten Projekt von Entwickler The Coalition. Die Entwicklung von Grund auf mit der Unreal Engine 5 ermögliche es, ein Spiel zu verwirklichen, das sich wie Gears anfühlt, aber wie neu spielt:

„Nächstes Jahr feiert Gears of War sein 20-jähriges Jubiläum, und wir können uns keine bessere Art und Weise vorstellen, dies zu feiern, als mit der Veröffentlichung von Gears of War: E-Day. Dies ist unser bisher ambitioniertestes Spiel, das komplett von Grund auf in Unreal Engine 5 entwickelt wurde, um sich wie Gears anzufühlen und sich wie neu zu spielen. Es ist eine Rückkehr zu unseren Wurzeln, denn Marcus und Dom stehen zum ersten Mal den Locust gegenüber. Es ist der beste Einstieg in das Gears-Universum, und wir können es kaum erwarten, nächstes Jahr mehr darüber zu erzählen.“

  1. Economic 88685 XP Untouchable Star 4 | 19.12.2025 - 06:33 Uhr

    Jajaaaa ich warte ich brenne…..bis dann auf der Developer Direct.

    Forza und Fable ist schon dabei ich warte auf eine Bestätigung für E Day….

  2. Andaro 23185 XP Nasenbohrer Level 2 | 19.12.2025 - 06:41 Uhr

    Das neue Gears wieder bestimmt wieder ein richtig geiles Spiel, freue mich schon drauf.

  3. d4wGkw0n 26840 XP Nasenbohrer Level 3 | 19.12.2025 - 06:45 Uhr

    Dann wird uns ja hoffentlich eine Grafikbombe serviert, mit schönem, Action geladenen Gameplay.

  4. FaMe 157605 XP God-at-Arms Onyx | 19.12.2025 - 06:46 Uhr

    Ich bin schon glücklich wenn Gears die Ambitionen, wie bisher mit sich trägt. Die Reihe ist für mich immer ein Spaßgarant.

    • shadow moses 434650 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 19.12.2025 - 06:57 Uhr
      Antwort auf FaMe

      Gears 5 war ein meisterhaftes Action-Feuerwerk. Die Kampagne spiele ich immer wieder gerne durch.

  7. shadow moses 434650 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 19.12.2025 - 06:55 Uhr

    Also von Gears of War E-Day erwarte ich sehr viel und bin mir auch sicher, dass sie voll abliefern werden, aber auf „das bisher ambitionierteste Spiel“ gebe ich mal rein gar nichts. Das hört man gefühlt bei jedem zweiten Spiel.

  9. Drakeline6 184555 XP Battle Rifle Elite | 19.12.2025 - 06:59 Uhr

    Gears 5 fand ich richtig gut.
    Hoffentlich gibts im Januar ein Update dazu.

