Gears of War: E-Day: Bisher ambitioniertestes Spiel von The Coalition

In einem neuen Beitrag auf Xbox Wire lässt Team Xbox das Jahr 2025 Revue passieren. Thematisiert werden große Veröffentlichungen wie Avowed, Call of Duty: Black Ops 7 und Doom: The Dark Ages sowie fortlaufend unterstützte Titel wie Diablo IV oder Age of Mythology: Retold.
Aber auch zu einem kommenden Spiel gibt es neue Einblicke. In Bezug auf das für 2026 geplante Gears of War: E-Day ist dabei die Rede vom bisher ambitioniertesten Projekt von Entwickler The Coalition. Die Entwicklung von Grund auf mit der Unreal Engine 5 ermögliche es, ein Spiel zu verwirklichen, das sich wie Gears anfühlt, aber wie neu spielt:
„Nächstes Jahr feiert Gears of War sein 20-jähriges Jubiläum, und wir können uns keine bessere Art und Weise vorstellen, dies zu feiern, als mit der Veröffentlichung von Gears of War: E-Day. Dies ist unser bisher ambitioniertestes Spiel, das komplett von Grund auf in Unreal Engine 5 entwickelt wurde, um sich wie Gears anzufühlen und sich wie neu zu spielen. Es ist eine Rückkehr zu unseren Wurzeln, denn Marcus und Dom stehen zum ersten Mal den Locust gegenüber. Es ist der beste Einstieg in das Gears-Universum, und wir können es kaum erwarten, nächstes Jahr mehr darüber zu erzählen.“
Jajaaaa ich warte ich brenne…..bis dann auf der Developer Direct.
Forza und Fable ist schon dabei ich warte auf eine Bestätigung für E Day….
Das neue Gears wieder bestimmt wieder ein richtig geiles Spiel, freue mich schon drauf.
Dann wird uns ja hoffentlich eine Grafikbombe serviert, mit schönem, Action geladenen Gameplay.
Ich bin schon glücklich wenn Gears die Ambitionen, wie bisher mit sich trägt. Die Reihe ist für mich immer ein Spaßgarant.
Gears 5 war ein meisterhaftes Action-Feuerwerk. Die Kampagne spiele ich immer wieder gerne durch.
Hoffentlich wird es auch gut 🥳
Gerne wieder mehr back to the roots
Also von Gears of War E-Day erwarte ich sehr viel und bin mir auch sicher, dass sie voll abliefern werden, aber auf „das bisher ambitionierteste Spiel“ gebe ich mal rein gar nichts. Das hört man gefühlt bei jedem zweiten Spiel.
Freue mich drauf. Aber eilig hab ich es nicht.
Gears 5 fand ich richtig gut.
Hoffentlich gibts im Januar ein Update dazu.