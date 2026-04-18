Gears of War: E-Day: Cliffy B lobt Rückkehr zu den Wurzeln der Serie

Die Rückkehr von Gears of War: E-Day sorgt auch bei Serien-Schöpfer Cliff Bleszinski für positive Reaktionen.
In einem aktuellen Statement äußerte sich der ehemalige Entwickler begeistert über die Ausrichtung des neuen Teils und die Rückkehr zu den ursprünglichen Stärken der Marke.
Besonders der Trailer zu Gears of War: E-Day hinterließ bei ihm Eindruck. Er beschreibt, dass er Gänsehaut bekommen habe, als Marcus in der gezeigten Szene auf einen Locust trifft und Dom ins Spielgeschehen eintritt. Die Inszenierung dieses Moments wird von ihm als besonders wirkungsvoll hervorgehoben.
Auch die allgemeine Ausrichtung des Spiels findet Zustimmung. Cliff Bleszinski lobt, dass die Entwickler offenbar „die Richtung korrigieren“ und den Spielern genau das zurückgeben wollen, was sie sich wünschen. Dabei hebt er insbesondere hervor, dass die Locust wieder bedrohlicher dargestellt werden und die Atmosphäre stärker in Richtung Horror und Spannung geht.
Die Darstellung von Marcus wird ebenfalls positiv erwähnt, insbesondere die Szene, in der er sich in einer intensiven Situation nur einem einzelnen Locust gegenübersieht. Diese Konzentration auf Spannung und Bedrohung wird von Bleszinski als gelungen bezeichnet.
Abschließend zeigt er sich optimistisch und betont, dass er hohe Erwartungen an das Projekt hat und gespannt ist, wie sich Gears of War: E-Day in seiner finalen Form präsentieren wird.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Viel interessanter finde ich die Frage ob Dom wieder von Hubertus Gertzen synchronisiert wird. Ab GoW 4 wurde Marcus ja auch von Oliver Strietzel vertont und nicht mehr von Stefan Müller-Ruppert, was mir anfangs gar nicht aufgefallen war
Das finde ich persönlich jetzt nicht so wichtig 🤷🏻
Kein Weltuntergang, klar, aber ich konnte mich auch nur schwer dran gewöhnen, das Cole ab Judgment wie Ron Perlman klingt
Ja, der Trailer war 1 Sahne Extraklasse 🥰, Cinematic fast oder auf Blizzard Niveau, Gefühlstechnisch auf Expedition 33 Level oder darüber.
Zeigt einfach nur den Kreativen Stillstand bei den Xbox Studios.
Ja die locust waren am schluss nur noch schießbodenfiguren.
Bla bla bla immer das gleiche von dir. Sehr kreativ von dir 😅
Bin da auch gespannt was sie uns präsentieren werden. Trotzdem finde ich es schade, dass sie die Entstehungsgeschichte in der Teil 5 so aufgelöst haben. In Teil 2 hatte sie ja genug Anspielungen und Entdeckungen im Untergrund gemacht für eine ganz andere Richtung. 😉
Bin auch mega froh das man wieder in Richtung Teil 1 geht.
Cliffy B…der war früher echt cool aber seit der bei Gears weg ist,nerven seine Kommentare die mit Gears zutun hatten.
Hab ich richtig Bock drauf , E Day