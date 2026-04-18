Gears of War: E-Day: Cliffy B lobt Rückkehr zu den Wurzeln der Serie

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Image: Microsoft

Gears of War E-Day erhält Lob von Cliff Bleszinski für die Rückkehr zu den Wurzeln der Serie.

Die Rückkehr von Gears of War: E-Day sorgt auch bei Serien-Schöpfer Cliff Bleszinski für positive Reaktionen.

In einem aktuellen Statement äußerte sich der ehemalige Entwickler begeistert über die Ausrichtung des neuen Teils und die Rückkehr zu den ursprünglichen Stärken der Marke.

Besonders der Trailer zu Gears of War: E-Day hinterließ bei ihm Eindruck. Er beschreibt, dass er Gänsehaut bekommen habe, als Marcus in der gezeigten Szene auf einen Locust trifft und Dom ins Spielgeschehen eintritt. Die Inszenierung dieses Moments wird von ihm als besonders wirkungsvoll hervorgehoben.

Auch die allgemeine Ausrichtung des Spiels findet Zustimmung. Cliff Bleszinski lobt, dass die Entwickler offenbar „die Richtung korrigieren“ und den Spielern genau das zurückgeben wollen, was sie sich wünschen. Dabei hebt er insbesondere hervor, dass die Locust wieder bedrohlicher dargestellt werden und die Atmosphäre stärker in Richtung Horror und Spannung geht.

Die Darstellung von Marcus wird ebenfalls positiv erwähnt, insbesondere die Szene, in der er sich in einer intensiven Situation nur einem einzelnen Locust gegenübersieht. Diese Konzentration auf Spannung und Bedrohung wird von Bleszinski als gelungen bezeichnet.

Abschließend zeigt er sich optimistisch und betont, dass er hohe Erwartungen an das Projekt hat und gespannt ist, wie sich Gears of War: E-Day in seiner finalen Form präsentieren wird.

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25 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Mysterio 41295 XP Hooligan Krauler | 18.04.2026 - 14:59 Uhr

    Viel interessanter finde ich die Frage ob Dom wieder von Hubertus Gertzen synchronisiert wird. Ab GoW 4 wurde Marcus ja auch von Oliver Strietzel vertont und nicht mehr von Stefan Müller-Ruppert, was mir anfangs gar nicht aufgefallen war

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  2. Nibelungen86 346465 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 18.04.2026 - 15:29 Uhr

    Ja, der Trailer war 1 Sahne Extraklasse 🥰, Cinematic fast oder auf Blizzard Niveau, Gefühlstechnisch auf Expedition 33 Level oder darüber.

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  3. Kentducky 10160 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 18.04.2026 - 15:34 Uhr

    Zeigt einfach nur den Kreativen Stillstand bei den Xbox Studios.

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  6. Truelies82 20160 XP Nasenbohrer Level 1 | 18.04.2026 - 16:24 Uhr

    Bin da auch gespannt was sie uns präsentieren werden. Trotzdem finde ich es schade, dass sie die Entstehungsgeschichte in der Teil 5 so aufgelöst haben. In Teil 2 hatte sie ja genug Anspielungen und Entdeckungen im Untergrund gemacht für eine ganz andere Richtung. 😉

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  8. ShadowTerror90 73255 XP Tastenakrobat Level 2 | 18.04.2026 - 17:17 Uhr

    Cliffy B…der war früher echt cool aber seit der bei Gears weg ist,nerven seine Kommentare die mit Gears zutun hatten.

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