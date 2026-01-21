Gears of War: E-Day: Das wird die emotionalste Erfahrung der Reihe

Gears of War: E‑Day nimmt Form an – und laut The Coalition wird das Prequel nicht nur ein technisches Schwergewicht, sondern auch eine der emotional intensivsten Geschichten der gesamten Reihe. Obwohl der Titel wohl nicht beim kommenden Xbox Developer_Direct auftauchen wird, arbeitet das Studio mit Hochdruck an seinem „ambitioniertesten Spiel bisher“.

In einem Interview mit GamesRadar+ erklärt Creative Director Matt Searcy, dass E‑Day die Spieler direkt ins Epizentrum des Locust‑Ausbruchs führt.

„Die Rückkehr zum Stil und zur Atmosphäre der Originalspiele, die Erkundung der Details von Emergence und die Vorstellung, was mit einer Stadt (und den Soldaten, die sie beschützen) passieren würde, wenn Monster aus dem Boden strömen würden, war ein großartiger Ausgangspunkt, um die Locust und diese Charaktere wieder einzuführen.“

Das Team habe zwar klare Lore‑Ankerpunkte, aber gleichzeitig „genug Raum, um neue Elemente und Ideen einzubringen“. Die Rückkehr zu Ton und Atmosphäre der frühen Gears‑Teile sei ein zentraler kreativer Motor gewesen.

Eine Stadt, die man lieben – und verlieren soll

Die Handlung spielt über mehrere Tage hinweg in Kalona, einer einzigen Stadt, die bewusst als emotionaler Fokus gewählt wurde. Searcy beschreibt das Ziel klar: Spieler sollen intim mit der Stadt werden – und dann den Verlust ihrer Geschichte, ihrer Menschen und ihres Lebens spüren, wenn die Locust aus dem Boden brechen.

Die Spieler werden „eine enge Beziehung zu der Stadt aufbauen“ und letztendlich „den Verlust dessen spüren, was hier einmal war: die Geschichte, die Menschen und das Leben, das sie führten“, sagt Searcy.

Der Ansatz soll E‑Day nicht nur als Vorgeschichte, sondern als prägendes Kapitel für die Zukunft der Serie etablieren. The Coalition betrachtet das Spiel ausdrücklich nicht als Spin‑off, sondern als Fundament für das, was Gears in den kommenden Jahren werden soll.

Marcus und Dom in einem neuen Licht

Durch die engere Perspektive auf Kalona und die unmittelbare Katastrophe könnte E‑Day neue Facetten von Marcus Fenix und Dominic Santiago beleuchten – zwei Figuren, deren Vergangenheit bisher nur in Fragmenten erzählt wurde.

Technisch auf Next‑Gen‑Niveau

Gears of War E‑Day setzt auf:

Hardware‑Raytracing

Next‑Gen‑Zerstörungssysteme

Über 100‑fach detailliertere Charaktere und Umgebungen im Vergleich zu Gears 5

Damit positioniert sich das Spiel als eines der technisch ambitioniertesten Projekte der Xbox‑Generation.

Gears of War: E‑Day erscheint für Xbox Series X/S und PC. Ob – wie bei Gears of War: Reloaded – später auch eine PS5‑Version folgt, bleibt offen. Auch Details zum Multiplayer stehen noch aus, doch The Coalition deutet an, dass er zurückkehren wird.

Gears of War E‑Day soll 2026 das Herz der Serie neu definieren – und es gleichzeitig brechen.