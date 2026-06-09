Gears of War: E-Day: Deep Dive enthüllt neue Gameplay-Details zur Kampagne

Gears of War: E-Day Deep Dive enthüllt zahlreiche neue Details zur Gameplay-Demo.

Nach der Gameplay-Enthüllung beim Xbox Games Showcase 2026 hat The Coalition im offiziellen Xbox Podcast ausführlich über Gears of War: E-Day gesprochen.

Dabei liefert das Studio zahlreiche neue Informationen zur Kampagne, den Gameplay-Systemen, der Technik und den Charakteren.

Im Mittelpunkt steht die kürzlich gezeigte Demo, die direkt am Emergence Day angesiedelt ist und erstmals die jungen Versionen von Marcus Fenix und Dominic Santiago im Kampf gegen die Locust Horde zeigt.

Bravo Squad spielt eine wichtige Rolle

Ein zentraler Bestandteil der gezeigten Mission ist die sogenannte Bravo Squad.

Marcus und Dom kämpfen nicht allein gegen die einfallenden Locusts, sondern sind Teil einer größeren militärischen Operation. Laut The Coalition soll dadurch die Dimension der Invasion deutlicher werden als in früheren Spielen.

Die Entwickler betonen, dass die Ereignisse des Emergence Day aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt werden und die Auswirkungen des Angriffs auf die gesamte Menschheit stärker im Fokus stehen.

Neue Slide-Bewegung erweitert das Gameplay

Eine der auffälligsten Gameplay-Neuerungen ist die Einführung eines Slides.

Spieler können sich nun dynamischer durch Gefechte bewegen und schneller zwischen Deckungen wechseln. Laut den Entwicklern ergänzt die neue Bewegung das bekannte Cover-System, ohne dessen taktische Bedeutung zu verändern.

Dadurch sollen Kämpfe flüssiger wirken, während der typische Gears-Spielstil erhalten bleibt.

Corpser feiert sein Comeback

In der Demo wurde außerdem die Rückkehr eines bekannten Gegners bestätigt.

Der gewaltige Corpser gehört zu den ikonischsten Kreaturen der Reihe und taucht bereits während der frühen Ereignisse des Emergence Day auf. Durch die aktuelle Technik wirkt die Kreatur größer, detaillierter und bedrohlicher als je zuvor.

Blut- und Schadenssystem deutlich erweitert

The Coalition sprach ausführlich über die Weiterentwicklung des Gore-Systems.

Die Auswirkungen von Treffern sollen nun nicht nur Gegner beeinflussen, sondern auch sichtbare Spuren in der Umgebung hinterlassen.

Zu den Verbesserungen gehören:

Dynamische Blutspuren

Erweiterte Zerstückelungseffekte

Realistischere Trefferreaktionen

Sichtbare Auswirkungen auf Kleidung und Körper

Umgebungsreaktionen auf Kämpfe

Die Entwickler beschreiben das System als deutlich reaktiver und glaubwürdiger als in früheren Teilen.

Unreal Engine 5 ermöglicht neue Details

Im Podcast wurde obendrein erklärt, wie sehr das Studio inzwischen von seiner Erfahrung mit der Unreal Engine profitiert.

Viele der gezeigten Effekte seien nicht nur leistungsfähiger, sondern könnten erstmals in Echtzeit dargestellt werden. Dazu zählen unter anderem:

Dynamische Beleuchtung

Erweiterte Zerstörungseffekte

Detaillierte Charaktermodelle

Realistische Materialdarstellung

Verbesserte Partikeleffekte

Wretches und unbewaffnete Drones

Die Demo zeigte mehrere unterschiedliche Locust-Typen.

Neben den bekannten Wretches, die Spieler durch ihre Schnelligkeit unter Druck setzen, wurden auch unbewaffnete Drones vorgestellt. Diese sollen die frühen Phasen der Locust-Invasion verdeutlichen, als die Horde noch nicht vollständig organisiert war.

Laut The Coalition soll dadurch stärker vermittelt werden, wie chaotisch und unvorbereitet die Menschheit auf den Angriff reagierte.

Tai Kaliso offiziell vorgestellt

Ein weiteres Highlight der Präsentation war die Einführung von Tai Kaliso.

Der beliebte Krieger erhält in E-Day eine deutlich größere Rolle als in früheren Spielen. Zudem wurde bestätigt, dass Schauspieler Maateiwarangi Heta-Morris die Figur vertonen wird.

Fans dürfen sich laut den Entwicklern auf zusätzliche Hintergrundgeschichten und neue Einblicke in die frühen Jahre des Charakters freuen.

Zahlreiche Easter Eggs für langjährige Fans

Wer die Gameplay-Demo genau beobachtet, entdeckt bereits mehrere versteckte Hinweise auf spätere Ereignisse der Reihe.

The Coalition bestätigte, dass die Kampagne zahlreiche Easter Eggs, Verbindungen zur Originaltrilogie und Anspielungen auf bekannte Charaktere enthalten wird.

Gerade langjährige Fans sollen dadurch viele zusätzliche Details entdecken können.

Gears feiert 20-jähriges Jubiläum

Zum Abschluss sprach das Team auch über das bevorstehende 20-jährige Jubiläum der Marke.

Für die Entwickler sei Gears of War weit mehr als nur eine Spielereihe. E-Day soll die Ursprünge der Franchise neu beleuchten und gleichzeitig den Grundstein für die Zukunft der Serie legen.

Mit der Rückkehr zu Marcus Fenix, Dominic Santiago und dem Emergence Day möchte The Coalition die emotionale Seite der Reihe stärker hervorheben und gleichzeitig die bisher technisch aufwendigste Gears-Erfahrung liefern.

Gears of War: E-Day erscheint Konsolen-Exklusiv am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X|S und PC. Das Spiel wird direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein.