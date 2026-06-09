Gears of War: E-Day: Deep Dive enthüllt neue Gameplay-Details zur Kampagne

Nach der Gameplay-Enthüllung beim Xbox Games Showcase 2026 hat The Coalition im offiziellen Xbox Podcast ausführlich über Gears of War: E-Day gesprochen.
Dabei liefert das Studio zahlreiche neue Informationen zur Kampagne, den Gameplay-Systemen, der Technik und den Charakteren.
Im Mittelpunkt steht die kürzlich gezeigte Demo, die direkt am Emergence Day angesiedelt ist und erstmals die jungen Versionen von Marcus Fenix und Dominic Santiago im Kampf gegen die Locust Horde zeigt.
Bravo Squad spielt eine wichtige Rolle
Ein zentraler Bestandteil der gezeigten Mission ist die sogenannte Bravo Squad.
Marcus und Dom kämpfen nicht allein gegen die einfallenden Locusts, sondern sind Teil einer größeren militärischen Operation. Laut The Coalition soll dadurch die Dimension der Invasion deutlicher werden als in früheren Spielen.
Die Entwickler betonen, dass die Ereignisse des Emergence Day aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt werden und die Auswirkungen des Angriffs auf die gesamte Menschheit stärker im Fokus stehen.
Neue Slide-Bewegung erweitert das Gameplay
Eine der auffälligsten Gameplay-Neuerungen ist die Einführung eines Slides.
Spieler können sich nun dynamischer durch Gefechte bewegen und schneller zwischen Deckungen wechseln. Laut den Entwicklern ergänzt die neue Bewegung das bekannte Cover-System, ohne dessen taktische Bedeutung zu verändern.
Dadurch sollen Kämpfe flüssiger wirken, während der typische Gears-Spielstil erhalten bleibt.
Corpser feiert sein Comeback
In der Demo wurde außerdem die Rückkehr eines bekannten Gegners bestätigt.
Der gewaltige Corpser gehört zu den ikonischsten Kreaturen der Reihe und taucht bereits während der frühen Ereignisse des Emergence Day auf. Durch die aktuelle Technik wirkt die Kreatur größer, detaillierter und bedrohlicher als je zuvor.
Blut- und Schadenssystem deutlich erweitert
The Coalition sprach ausführlich über die Weiterentwicklung des Gore-Systems.
Die Auswirkungen von Treffern sollen nun nicht nur Gegner beeinflussen, sondern auch sichtbare Spuren in der Umgebung hinterlassen.
Zu den Verbesserungen gehören:
- Dynamische Blutspuren
- Erweiterte Zerstückelungseffekte
- Realistischere Trefferreaktionen
- Sichtbare Auswirkungen auf Kleidung und Körper
- Umgebungsreaktionen auf Kämpfe
Die Entwickler beschreiben das System als deutlich reaktiver und glaubwürdiger als in früheren Teilen.
Unreal Engine 5 ermöglicht neue Details
Im Podcast wurde obendrein erklärt, wie sehr das Studio inzwischen von seiner Erfahrung mit der Unreal Engine profitiert.
Viele der gezeigten Effekte seien nicht nur leistungsfähiger, sondern könnten erstmals in Echtzeit dargestellt werden. Dazu zählen unter anderem:
- Dynamische Beleuchtung
- Erweiterte Zerstörungseffekte
- Detaillierte Charaktermodelle
- Realistische Materialdarstellung
- Verbesserte Partikeleffekte
Wretches und unbewaffnete Drones
Die Demo zeigte mehrere unterschiedliche Locust-Typen.
Neben den bekannten Wretches, die Spieler durch ihre Schnelligkeit unter Druck setzen, wurden auch unbewaffnete Drones vorgestellt. Diese sollen die frühen Phasen der Locust-Invasion verdeutlichen, als die Horde noch nicht vollständig organisiert war.
Laut The Coalition soll dadurch stärker vermittelt werden, wie chaotisch und unvorbereitet die Menschheit auf den Angriff reagierte.
Tai Kaliso offiziell vorgestellt
Ein weiteres Highlight der Präsentation war die Einführung von Tai Kaliso.
Der beliebte Krieger erhält in E-Day eine deutlich größere Rolle als in früheren Spielen. Zudem wurde bestätigt, dass Schauspieler Maateiwarangi Heta-Morris die Figur vertonen wird.
Fans dürfen sich laut den Entwicklern auf zusätzliche Hintergrundgeschichten und neue Einblicke in die frühen Jahre des Charakters freuen.
Zahlreiche Easter Eggs für langjährige Fans
Wer die Gameplay-Demo genau beobachtet, entdeckt bereits mehrere versteckte Hinweise auf spätere Ereignisse der Reihe.
The Coalition bestätigte, dass die Kampagne zahlreiche Easter Eggs, Verbindungen zur Originaltrilogie und Anspielungen auf bekannte Charaktere enthalten wird.
Gerade langjährige Fans sollen dadurch viele zusätzliche Details entdecken können.
Gears feiert 20-jähriges Jubiläum
Zum Abschluss sprach das Team auch über das bevorstehende 20-jährige Jubiläum der Marke.
Für die Entwickler sei Gears of War weit mehr als nur eine Spielereihe. E-Day soll die Ursprünge der Franchise neu beleuchten und gleichzeitig den Grundstein für die Zukunft der Serie legen.
Mit der Rückkehr zu Marcus Fenix, Dominic Santiago und dem Emergence Day möchte The Coalition die emotionale Seite der Reihe stärker hervorheben und gleichzeitig die bisher technisch aufwendigste Gears-Erfahrung liefern.
Gears of War: E-Day erscheint Konsolen-Exklusiv am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X|S und PC. Das Spiel wird direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein.
40 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mich hat E-Day komplett abgeholt. Audiovisuell ist es bombastisch geworden, so wie erwartet. Die Atmosphäre ist ebenso sehr gut gelungen. Besonders freut mich aber, dass sie das Gameplay sinnvoll weiterentwickelt haben. Die höhere Dynamik finde ich super. Nach 20 Jahren ist es eben auch mal an der Zeit bisschen was zu ändern, ohne dabei das Core-Gameplay völlig umzugestalten.
Ich bin kein Gears fanboy, die bloße Ankündigung haut mich also nicht vom Stuhl. Sieht genauso aus wie das letzte Gears, nur eben hübscher.
– Was wesentlich interessanter gewesen wäre als ein bisschen die Beleuchtung und andern Kleinkram vorzustellen, ist ob Sie das Gunplay verbessert haben (den das ist ehrlich gesagt ziemlicher Mist). Tom Clancys The Division ist wesentlich besser in vielerlei Hinsicht als Gears.
– Ich hasse diesen idiotischen Ruckeleffekt beim laufen, da wird einem schlecht. Das muss man abstellen können.
– Ein neues Control Scheme wäre auch wünschenswert, da ich das Nachladen mit RB absolut hasse. Sowas von unintuitiv und lästig.
– Ob Sie es wohl mal schaffen, ein Sniper mit mehr als einer Kugel ins spiel zu bringen, statt das ich wie bei einer dämlichen Muskete nach jedem Schuss nachladen muss😡
– und noch einiges mehr an Kritikpunkten die mir gerade wieder zu Bewusstsein kommen von Gears 5. 🤯 Gears ist absolut nicht mein Fall☠️
Also ich weiß nicht, ob du wirklich Gears gespielt hast, aber den „unnötigen Ruckeleffekt beim Laufen“ kann man abstellen.
Ebenso kann man die ganze Tastenbelegung komplett frei belegen.
Das Gunplay ist einzigartig, für jede einzelne Waffe – benötigt aber Übung und viel Skill – und wird deswegen auch von vielen so gehasst. Soll nicht heißen, dass ich viel Skill habe.
E-Day sieht aus wie Gears 5? Ja, genauso wie Gears 5 aussah wie Gears 4! 😀
Aber ja, du magst Gears nicht… Dann brauchst du es auch nicht gut finden.
Nein, ich werde kein Gears Fan mehr in diesem Leben. Bitte nicht persönlich nehmen, ich argumentiere nur in der Sache.
– Der Ruckeleffekt wird nur zurückskaliert, er verschwindet leider nicht komplett.
– Ne Sorry, was das Gunplay angeht haben wir unterschiedliche Meinungen. Ich respektiere und akzeptiere deine Meinung absolut, kein Thema. In meinen Augen ist es echt schlecht. Ubisofts The Coalition macht es enorm viel besser.
– Ja das mit Gears 5 war ziemlich plump, das gebe ich zu. Da hab ich mich einfach ein wenig mockiert😅 😋
– Genau, man kann nicht immer alles mögen und gut finden. Ich hab meine Kritikpunkte an den Spielen, die mich einfach stören. Das darf jeder gerne anders sehen, hab ich absolut kein Problem damit. Ich hab nur gesagt, wie ich das sehe. Genauso dürfen andere mitteilen, was Sie an den Spielen lieben. Hab ich kein Problem damit. Es liegt mir fern, die Spiele schlecht zu machen oder andere madig zu reden, ich hab nur aus meiner Sicht berechtigte Kritikpunkte aufgeworfen.
Soweit ich weiss kann man die Charakterbewegung beim laufen nicht abstellen aber es könnte wann es beim loslaufen Rücken an etwas anderem liegen, war bei mir beim wechseln auf ein neuen Desktop auch so danach hat sich das Problem gelöst. Evtl. Auch den Shader Chache löschen und den Grafiktreiber neu Installieren.
Ich vermute das du den Shader Chache erhöhen solltest Standard auf Windows ist 10gb erhöhe diesen auf 100Gb. Das sollte das Problem beheben da die Unreal Engine viel Chache benötigt.
Das ist enorm lieb von dir, vielen herzlichen Dank für den Tipp. 🙏🏻 Geht das auch auf meiner XBOX Series X😅??
Soweit ich weiß, ist das von TC beabsichtigt, dass man es nicht komplett abstellen aber zumindest ein wenig abschwächen kann, da Sie hier eine cinamatische Darstellung absichtlich gewählt haben und diesen Ruckeleffekt so haben wollten. Und The Coalitioon ist nicht dafür bekannt, rational auf Kritik bzw Feedback zu reagieren😩
Da muss ich dir wiedersprechen The Coalition hat bei Gears 5 häufig auf sie Comunity Kritik gehört zb u.a. Das wichtigste Sozial PvP von 4vs4 wieder auf 5vs5 umgestellt etc. Oder Massig 2 Jahre lang neues Maps gebracht nach dem die Leute nach release ua. Wegen zu wenig Maps gejammert haben etc. Pp.
Und etliche Waffen-Anpassungen und vieles mehr.
Du kannst die Verwacklungskorrektur in den Einstellungen deaktivieren. Accessibility – Camera Shake setting to Off
Corpser ist eigentlich Pflicht, was noch dazu gehören sollte, ein Berserker im Nacken und einen fetten Brumak der die Hölle losbrechen lässt.
Bin schon sowas von gespannt 😎😱