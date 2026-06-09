Gears of War: E-Day: Wallpaper für alle Gearsheads

Gears of War: E-Day startet Konsolen-Exklusiv am 6. Oktober 2026. In unserer ersten Gears of War: E-Day-Vorschau haben wir euch alle neuen Details vom Xbox Games Showcase 2026 präsentiert.
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31 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin gespannt ob sie die UE Megalights noch geschafft haben zu implementieren.
Sehr cool, danke dafür!