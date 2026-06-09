Gears of War: E-Day: Wallpaper für alle Gearsheads

Falls ihr euren Hintergrund verschönern möchtet, dann haben wir hier drei schicke Gears of War: E-Day Wallpaper für euch.

Gears of War: E-Day startet Konsolen-Exklusiv am 6. Oktober 2026. In unserer ersten Gears of War: E-Day-Vorschau haben wir euch alle neuen Details vom Xbox Games Showcase 2026 präsentiert.

Ebenso möchten wir euch jetzt drei schicke Gears of War: E-Day Wallpaper zum Download bereitstellen.

Klickt einfach auf eines der folgenden Bilder für die XXL-Ansicht:

Ebenso könnt ihr diese Bilder für euer Smartphone nutzen. Auch hier einfach auf das Bild klicken:

Noch mehr Wallpaper für euer Smartphone gibt es auf X-Twitter von uns für euch.