Gears of War: E-Day: Enemy Exfil Dom Pre-Order vorgestellt

Gears of War: E-Day rückt Dominic Santiago und seine Rolle als Elite-Commando in den Mittelpunkt.

Neue Hintergrundinformationen zu Gears of War: E-Day stellen Dominic „Dom“ Santiago als einen der erfahrensten Commandos der COG in den Mittelpunkt. Der Soldat gilt als Spezialist für besonders riskante Infiltrationseinsätze tief im von der UIR kontrollierten Gebiet.

Laut der aktuellen Charakterbeschreibung ist Dom mit gefährlichen Missionen hinter feindlichen Linien bestens vertraut. Aufgrund seiner Fähigkeiten wird er regelmäßig für Operationen ausgewählt, die ein hohes Maß an Präzision und Durchhaltevermögen erfordern.

Selbst unter schwierigsten Bedingungen gelingt es ihm jedoch immer wieder, den vereinbarten Evakuierungspunkt zu erreichen und per Raven-Extraktion sicher zurückzukehren. Diese Einsätze unterstreichen seinen Ruf als zuverlässiger Elite-Soldat innerhalb der Commandos.

Wie das Dom-Vorbesteller-Paket in Aktion aussieht, könnt ihr euch hier anschauen:

As a member of the Commandos, Dom is no stranger to infiltration missions. He is often selected for operations deep within UIR-controlled territory. No matter how dangerous the mission, Dom always makes it back for Raven extract. #GearsofWar Open Access Beta begins on August 6 pic.twitter.com/hWUeORFRkR — Idle Sloth (@IdleSloth84_) July 15, 2026