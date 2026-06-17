Gears of War: E-Day: Enthüllt Daan Riggs im neuen Trailer

Gears of War: E-Day zeigt erstmals Specialist Daan Riggs in neuer Szene.

Beim Unreal Fest in Chicago hat The Coalition einen neuen Blick auf Gears of War: E-Day gewährt und dabei einen weiteren Charakter vorgestellt.

Im Mittelpunkt steht Specialist Daan Riggs, der Teil der Bravo Squad ist. Die neue Szene zeigt die Einheit während eines riskanten Einsatzes, bei dem eine Evakuierung an Bord der KR-80 mithilfe eines Raven-Transporters durchgeführt werden soll.

Die Präsentation liefert weitere Eindrücke von den frühen Tagen des Locust-Krieges und zeigt erneut die düstere Atmosphäre, die E-Day als Vorgeschichte der ursprünglichen Gears-of-War-Reihe prägen soll.

Neben dem Fokus auf Daan Riggs erhalten Fans auch einen weiteren Eindruck von der technischen Umsetzung des Spiels, das auf der Unreal Engine basiert und zuletzt bei mehreren Branchenveranstaltungen präsentiert wurde.

Debuted at Unreal Fest Chicago, meet Specialist Daan Riggs as Bravo Squad struggles to make a daring Raven extract aboard KR-80. pic.twitter.com/d4jb8Rfdv8 — Gears of War (@GearsofWar) June 17, 2026