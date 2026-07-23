Gears of War: E-Day: Enthüllt endlich den Multiplayer – Termin für die Präsentation steht fest

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Image: Xbox Game Studios

Gears of War: E-Day zeigt seinen Multiplayer: Der Termin für die große Enthüllung steht fest.

Am 30. Juli 2026 wird der Multiplayer von Gears of War: E-Day offiziell enthüllt. Fans der Shooter-Reihe erhalten damit einen ersten Blick auf die Mehrspieler-Komponente des kommenden Gears-Ablegers.

Die Präsentation startet um 06:00 Uhr PT beziehungsweise 09:00 Uhr ET. In Deutschland entspricht dies 15:00 Uhr MESZ.

Bislang wurden keine weiteren Details dazu genannt, welche Multiplayer-Modi oder Gameplay-Elemente während der Präsentation gezeigt werden.

Im Mittelpunkt steht somit zunächst die angekündigte Enthüllung des Mehrspielermodus.

Weitere Informationen dürften direkt im Rahmen des Multiplayer-Reveals am 30. Juli folgen.

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11 Kommentare Added

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  1. Robilein 1305940 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 23.07.2026 - 10:07 Uhr

    Na endlich 😍😍😍

    Bin ich natürlich sowas von dabei. Habe an dem Tag Nachtschicht und passt von der Uhrzeit her perfekt. I’m excited 🤗🤗🤗

    0
  2. shadow moses 505380 XP Xboxdynasty MVP Silber | 23.07.2026 - 10:11 Uhr

    Dann wird heute in einer Woche um 15 Uhr im Büro eine Kaffeepause eingelegt.😄

    0
  3. Cicci 43650 XP Hooligan Schubser | 23.07.2026 - 10:17 Uhr

    Das wird ein Fest 😉👍 werde es auf der Playstation 5 spielen 😜

    1
  5. Rott 71110 XP Tastenakrobat Level 1 | 23.07.2026 - 10:24 Uhr

    Habe noch nie ein Gears im Multiplayer gespielt, es wird also Zeit 🙂

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  6. Devilsgift 158405 XP God-at-Arms Onyx | 23.07.2026 - 10:24 Uhr

    Ein paar Runden werde ich bestimmt spielen obwohl ich eigentlich immer nur die Kampagne zocke.

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  7. PlayIT 52485 XP Nachwuchsadmin 5+ | 23.07.2026 - 10:46 Uhr

    Im MP interessiert mich nur Horde 🍀👌🏻 bei Teil 4 hatte ich über 25.000 Runden Horde auf dem Tacho 😬

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