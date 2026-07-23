Gears of War: E-Day: Enthüllt endlich den Multiplayer – Termin für die Präsentation steht fest

Am 30. Juli 2026 wird der Multiplayer von Gears of War: E-Day offiziell enthüllt. Fans der Shooter-Reihe erhalten damit einen ersten Blick auf die Mehrspieler-Komponente des kommenden Gears-Ablegers.
Die Präsentation startet um 06:00 Uhr PT beziehungsweise 09:00 Uhr ET. In Deutschland entspricht dies 15:00 Uhr MESZ.
Bislang wurden keine weiteren Details dazu genannt, welche Multiplayer-Modi oder Gameplay-Elemente während der Präsentation gezeigt werden.
Im Mittelpunkt steht somit zunächst die angekündigte Enthüllung des Mehrspielermodus.
Weitere Informationen dürften direkt im Rahmen des Multiplayer-Reveals am 30. Juli folgen.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Na endlich 😍😍😍
Bin ich natürlich sowas von dabei. Habe an dem Tag Nachtschicht und passt von der Uhrzeit her perfekt. I’m excited 🤗🤗🤗
Dann wird heute in einer Woche um 15 Uhr im Büro eine Kaffeepause eingelegt.😄
Das wird ein Fest 😉👍 werde es auf der Playstation 5 spielen 😜
💔
Also im nächsten Jahr, böser Mensch 😀
Echt nächstes Jahr wo steht das ?🤣
Glaskugel 😀
Sauber, bin super gespannt😎
Habe noch nie ein Gears im Multiplayer gespielt, es wird also Zeit 🙂
Ein paar Runden werde ich bestimmt spielen obwohl ich eigentlich immer nur die Kampagne zocke.
Im MP interessiert mich nur Horde 🍀👌🏻 bei Teil 4 hatte ich über 25.000 Runden Horde auf dem Tacho 😬