Gears of War: E-Day: Enthüllt endlich den Multiplayer – Termin für die Präsentation steht fest

Gears of War: E-Day zeigt seinen Multiplayer: Der Termin für die große Enthüllung steht fest.

Am 30. Juli 2026 wird der Multiplayer von Gears of War: E-Day offiziell enthüllt. Fans der Shooter-Reihe erhalten damit einen ersten Blick auf die Mehrspieler-Komponente des kommenden Gears-Ablegers.

Die Präsentation startet um 06:00 Uhr PT beziehungsweise 09:00 Uhr ET. In Deutschland entspricht dies 15:00 Uhr MESZ.

Bislang wurden keine weiteren Details dazu genannt, welche Multiplayer-Modi oder Gameplay-Elemente während der Präsentation gezeigt werden.

Im Mittelpunkt steht somit zunächst die angekündigte Enthüllung des Mehrspielermodus.

Weitere Informationen dürften direkt im Rahmen des Multiplayer-Reveals am 30. Juli folgen.