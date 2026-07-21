Gears of War: E-Day: Enthüllt Tai Kaliso und Inhalte der Premium Edition

Gears of War: E-Day stellt Tai Kaliso vor und bestätigt exklusive Inhalte der Premium Edition.

Xbox Game Studios und The Coalition haben einen neuen Trailer zu Gears of War: E-Day veröffentlicht. Darin steht Tai Kaliso im Mittelpunkt, der als furchtloser Jäger vorgestellt wird.

Gleichzeitig wurden die Inhalte der Premium Edition bekannt gegeben. Vorbesteller erhalten zum Verkaufsstart den Bloodied Hunter Tai Character Skin sowie das Emergence Omen Weapon Set als exklusive Ingame-Belohnungen.

Darüber hinaus beinhaltet die Premium Edition einen früheren Zugang zur Open Beta, die am 6. August startet.

No matter the foe, beast or being, Tai Kaliso is always the hunter, never the hunted. pic.twitter.com/CNdehLbsOK — Gears of War (@GearsofWar) July 21, 2026