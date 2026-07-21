Gears of War: E-Day: Enthüllt Tai Kaliso und Inhalte der Premium Edition

Xbox Game Studios und The Coalition haben einen neuen Trailer zu Gears of War: E-Day veröffentlicht. Darin steht Tai Kaliso im Mittelpunkt, der als furchtloser Jäger vorgestellt wird.
Gleichzeitig wurden die Inhalte der Premium Edition bekannt gegeben. Vorbesteller erhalten zum Verkaufsstart den Bloodied Hunter Tai Character Skin sowie das Emergence Omen Weapon Set als exklusive Ingame-Belohnungen.
- Gears of War: E-Day: Alle Inhalte der Premium Edition enthüllt
- Gears of War: E-Day: Enemy Exfil Dom Pre-Order vorgestellt
Darüber hinaus beinhaltet die Premium Edition einen früheren Zugang zur Open Beta, die am 6. August startet.
No matter the foe, beast or being, Tai Kaliso is always the hunter, never the hunted. pic.twitter.com/CNdehLbsOK
— Gears of War (@GearsofWar) July 21, 2026
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht cool aus, aber mir reicht die Standard Edition immer noch.
Mir reicht auch die Standard Edition im Gamepass
Schön Blutig. Nur für Gears die Premium.
Der 6 August kann kommen 😀
Kein Interesse für ein paar Skins einiges mehr zu zahlen, generell gesprochen.
Was ich sehen will ist die Achievement Liste☝🏻 That’s going to make or break the game ☝🏻