Gears of War: E-Day: Enthüllt Tai Kaliso und Inhalte der Premium Edition

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Image: Xbox Game Studios

Gears of War: E-Day stellt Tai Kaliso vor und bestätigt exklusive Inhalte der Premium Edition.

Xbox Game Studios und The Coalition haben einen neuen Trailer zu Gears of War: E-Day veröffentlicht. Darin steht Tai Kaliso im Mittelpunkt, der als furchtloser Jäger vorgestellt wird.

Gleichzeitig wurden die Inhalte der Premium Edition bekannt gegeben. Vorbesteller erhalten zum Verkaufsstart den Bloodied Hunter Tai Character Skin sowie das Emergence Omen Weapon Set als exklusive Ingame-Belohnungen.

Darüber hinaus beinhaltet die Premium Edition einen früheren Zugang zur Open Beta, die am 6. August startet.

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4 Kommentare Added

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  3. Economic 112190 XP Scorpio King Rang 1 | 21.07.2026 - 19:43 Uhr

    Schön Blutig. Nur für Gears die Premium.
    Der 6 August kann kommen 😀

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  4. ShellingFord135 21635 XP Nasenbohrer Level 1 | 21.07.2026 - 20:03 Uhr

    Kein Interesse für ein paar Skins einiges mehr zu zahlen, generell gesprochen.
    Was ich sehen will ist die Achievement Liste☝🏻 That’s going to make or break the game ☝🏻

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