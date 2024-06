Gears of War: E-Day: Entwickler verspricht neues Spielgefühl

Was dürfen Spieler und vor allem die langjährigen Fans vom kürzlich angekündigten Gears of War: E-Day erwarten?

Mit Gears of War: E-Day wird das Spiel den Emergence Day thematisieren und Spieler diesen Tag aus der Perspektive von Marcus Fenix und Dominic Santiago erleben.

Zwar geht es historisch an den Anfang zurück, für das Gameplay bedeutet es das aber nicht. Director Matt Searcy und Brand Director Nicole Fawcette von The Coalition sprachen mit Windows Central über dieses Thema.

So sagte Searcy: „Wir glauben, dass wir ziemlich gut wissen, was Gears zu einem großartigen Spiel macht, aber das bedeutet nicht, dass wir zu der einfachsten Version von Gears zurückkehren müssen. Es gibt ein paar Dinge, die wir ausprobiert haben, die nicht so gut funktioniert haben, und ein paar Dinge, die wir ausprobiert haben, die tatsächlich ziemlich gut geworden sind.“

„Wir wissen, dass es dieses lineare ‚Gegen alle Widrigkeiten‘-Kernthema gibt, das sich durch das Spiel zieht, aber es gibt Raum, damit zu spielen. Wir haben eine ganze Stadt, mit der wir spielen können. Gears of War: E-Day wird sich wie ein f*****g tolles Gears-Spiel anfühlen, wie es die Leute in ihren Köpfen haben. Aber es wird sich auch wie ein neues Spiel anfühlen. Es wird ein neues Gefühl haben. Es wird sich frisch und gut zugleich anfühlen.“