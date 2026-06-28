Gears of War: E-Day: Erhält offizielles Artbook – Vorbestellungen ab sofort möglich

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Image: Xbox Game Studios

Gears of War: E-Day erhält offizielles Artbook mit 256 Seiten und exklusiven Entwickler-Einblicken.

Noch vor dem Release von Gears of War: E-Day am 6. Oktober 2026 dürfen sich Fans auf neues Material freuen. Mit „The Art & Making of Gears of War: E-Day“ wurde jetzt ein offizielles Artbook angekündigt, das bereits vorbestellt werden kann und am 1. Dezember 2026 erscheinen soll.

Auf 256 Seiten begleitet das Buch die Entstehung des kommenden Shooters und gewährt exklusive Einblicke hinter die Kulissen bei The Coalition.

Enthalten sind bislang unveröffentlichte Konzeptzeichnungen, Charakterdesigns, Umgebungsentwürfe, Renderings und Cinematic-Artworks, die den Fall von Kalona und den Beginn des Locust-Krieges zeigen.

Neben zahlreichen Artworks bietet das Buch auch exklusive Interviews mit Mitgliedern des Entwicklerteams. Ergänzt wird der Band durch ein Vorwort von Aryan Hanbeck, Studio Art Director bei The Coalition, der zusätzliche Einblicke in die kreative Vision hinter Gears of War: E-Day liefert.

Darüber hinaus beleuchtet das Artbook die Entstehung zentraler Figuren wie Marcus Fenix und Dominic Santiago, den Aufstieg der Locust Horde sowie die Gestaltung der Welt Sera. Konzeptmaterial und Entwicklerkommentare sollen zeigen, wie das Studio den legendären Emergence Day für den neuesten Serienteil neu interpretiert hat.

Für langjährige Fans der Reihe dürfte The Art & Making of Gears of War: E-Day damit zu einem interessanten Sammlerstück werden, das die Entwicklung des Spiels ausführlich dokumentiert.

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13 Kommentare Added

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  1. Robilein 1295380 XP Xboxdynasty Legend Platin | 28.06.2026 - 18:22 Uhr

    Und ohne zu zögern vorbestellt. Dankeschön. Bin schon sehr gespannt was um die Welt von Gears of War: E-Day gezeigt wird🙂

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  3. Peter Quill 102280 XP Profi User | 28.06.2026 - 18:30 Uhr

    Zuerst dachte ich mir super kaufe ich.
    Aber 50€ und auf deutsch sind mir dann schon etwas zu viel.

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  4. Z0RN 518115 XP Xboxdynasty MVP Silber | 28.06.2026 - 18:33 Uhr

    PREEEE-Ordered! Kommt in die Sammlung zu den anderen einzigartigen Artbooks.

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  7. Rotten 133445 XP Elite-at-Arms Silber | 28.06.2026 - 19:19 Uhr

    Danke für die Info werde aber passen 😅✌🏻 das Bücherregal is zum bersten gefüllt 😐

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