Gears of War: E-Day: Erlebt den Emergence Day mit Marcus Fenix

Den Emergence Day aus den Augen von Marcus Fenix erleben Spieler in Gears of War: E-Day.

Am Ende des diesjährigen Xbox Games Showcase kündigten The Coalition und Xbox Games Studios den nächsten Teil der Gears-Reihe an: Gears of War: E-Day.

Für den Trailer wurden Assets aus der Unreal Engine 5 genutzt, der eine noch nie dagewesene Grafikqualität bietet.

„Gears of War: E-Day ist das nächste Hauptspiel im Gears of War-Universum und spielt während des entscheidenden Emergence Day. Vierzehn Jahre vor Gears of War kehren die Kriegshelden Marcus Fenix und Dom Santiago nach Hause zurück, um sich einem neuen Alptraum zu stellen: der Locust-Horde. Diese unterirdischen Monster, grotesk und unbarmherzig, brechen aus dem Untergrund hervor und belagern die Menschheit selbst.“

Den neuen Gears of War: E-Day In-Engine-Trailer vom Xbox Games Showcase 2024 gibt es hier zu sehen:

Für weitere Eindrücke könnt ihr euch in die Gears of War: E-Day Screenshot-Galerie begeben.