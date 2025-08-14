Microsoft bestätigt neuen Serienteil – düstere Rückkehr ins Kriegsgebiet geplant. Gears of War: E-Day erscheint offiziell im Jahr 2026 jetzt auch laut dem Entwickler-Profil!

Microsoft hat im Rahmen des Xbox Games Showcase 2025 keinen offiziellen Release-Termin für Gears of War: E-Day bekannt gegeben. Doch es war schon im Vorfeld davon auszugehen, dass Gears of War: E-Day im Jahr 2026 veröffentlicht wird.

Phil Spencer verkündete dann auf dem Xbox Games Showcase 2025 immerhin Erscheinungsjahr des neuen Gears of War Ablegers: Gears of War: E-Day erscheint im Jahr 2026.

Diese Information wurde über das offizielle Gears of War-Profil auf X/Twitter in der Profilbeschreibung bestätigt.

„Reloaded launches August 26th. Emergence Begins 2026.“

Laut der Entwickler-Profilbeschreibung erscheint Gears of War: E-Day im Jahr 2026. Womöglich ist der Release für November 2026 angesetzt. Oder was würdet ihr tippen?