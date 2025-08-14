Gears of War: E-Day: Erscheint offiziell im Jahr 2026

Microsoft hat im Rahmen des Xbox Games Showcase 2025 keinen offiziellen Release-Termin für Gears of War: E-Day bekannt gegeben. Doch es war schon im Vorfeld davon auszugehen, dass Gears of War: E-Day im Jahr 2026 veröffentlicht wird.
Phil Spencer verkündete dann auf dem Xbox Games Showcase 2025 immerhin Erscheinungsjahr des neuen Gears of War Ablegers: Gears of War: E-Day erscheint im Jahr 2026.
Diese Information wurde über das offizielle Gears of War-Profil auf X/Twitter in der Profilbeschreibung bestätigt.
„Reloaded launches August 26th. Emergence Begins 2026.“
Laut der Entwickler-Profilbeschreibung erscheint Gears of War: E-Day im Jahr 2026. Womöglich ist der Release für November 2026 angesetzt. Oder was würdet ihr tippen?
Ich denke im November wird es erscheinen, wie Teil 1 und 2.
Ich tippe auf den 24.09.2026 xD … freue mich jedenfalls auf die Brothers back in Action. 🙂
Super Sache. Gears of War: Reloaded dieses Jahr und Gears of War: E-Day nächstes Jahr. Schon damit sind diese Gamingjahre gerettet🤣🤣🤣
Bin schon so gespannt drauf was beim Emergence Day passiert. Freue mich drauf es endlich zu erleben🤗🤗🤗
Das freut mich, is garnit lang hin 😅✌🏻 würde och auf Herbst tippen, vielleicht so um Halloween 🐙