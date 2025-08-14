Gears of War: E-Day: Erscheint offiziell im Jahr 2026

4 Autor: , in News / Gears of War: E-Day
Übersicht
Image: Microsoft

Microsoft bestätigt neuen Serienteil – düstere Rückkehr ins Kriegsgebiet geplant. Gears of War: E-Day erscheint offiziell im Jahr 2026 jetzt auch laut dem Entwickler-Profil!

Microsoft hat im Rahmen des Xbox Games Showcase 2025 keinen offiziellen Release-Termin für Gears of War: E-Day bekannt gegeben. Doch es war schon im Vorfeld davon auszugehen, dass Gears of War: E-Day im Jahr 2026 veröffentlicht wird.

Phil Spencer verkündete dann auf dem Xbox Games Showcase 2025 immerhin Erscheinungsjahr des neuen Gears of War Ablegers: Gears of War: E-Day erscheint im Jahr 2026.

Diese Information wurde über das offizielle Gears of War-Profil auf X/Twitter in der Profilbeschreibung bestätigt.

„Reloaded launches August 26th. Emergence Begins 2026.“

Laut der Entwickler-Profilbeschreibung erscheint Gears of War: E-Day im Jahr 2026. Womöglich ist der Release für November 2026 angesetzt. Oder was würdet ihr tippen?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Gears of War: E-Day

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Tobi-Wan-Kenobi 149235 XP Master-at-Arms Onyx | 14.08.2025 - 14:05 Uhr

    Ich tippe auf den 24.09.2026 xD … freue mich jedenfalls auf die Brothers back in Action. 🙂

    0
  3. Robilein 1143110 XP Xboxdynasty Legend Silber | 14.08.2025 - 14:05 Uhr

    Super Sache. Gears of War: Reloaded dieses Jahr und Gears of War: E-Day nächstes Jahr. Schon damit sind diese Gamingjahre gerettet🤣🤣🤣

    Bin schon so gespannt drauf was beim Emergence Day passiert. Freue mich drauf es endlich zu erleben🤗🤗🤗

    0
  4. Rotten 65825 XP Romper Domper Stomper | 14.08.2025 - 14:06 Uhr

    Das freut mich, is garnit lang hin 😅✌🏻 würde och auf Herbst tippen, vielleicht so um Halloween 🐙

    0

Hinterlasse eine Antwort