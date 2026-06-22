Gears of War: E-Day: Erstmals seit Gears of War 3 wieder mit Vier-Spieler-Koop

Gears of War: E-Day bietet erstmals seit 15 Jahren wieder eine Kampagne für bis zu vier Spieler.

Ein lange vermisstes Feature der Reihe kehrt in Gears of War: E-Day ke zurück: Die Kampagne kann erstmals seit Gears of War 3 wieder mit bis zu vier Spielern gemeinsam erlebt werden.

Creative Director Matt Searcy erklärte, dass die Entscheidung mit erheblichem Entwicklungsaufwand verbunden gewesen sei. Dennoch habe das Team früh beschlossen, die Rückkehr des Vier-Spieler-Koop umzusetzen, da dieser Aspekt fest zur DNA der Serie gehöre. Die Geschichten von Gears of War seien traditionell auf vierköpfige Trupps ausgelegt, weshalb das Feature hervorragend zur Ausrichtung von E-Day passe.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen Marcus Fenix und Dominic Santiago, die gemeinsam mit Mags Carter und dem Rekruten Lucas Reyes die Bravo Squad bilden. Während die Locust-Horde die Stadt Kalona überrennt, erleben Spieler die Ereignisse aus der Perspektive dieser vier Figuren.

Besonders interessant: Jeder Charakter kann während der Kampagne direkt gespielt werden. Laut Searcy verfolgt die Geschichte die jeweilige Figur konsequent, sodass Spieler die Handlung jederzeit aus deren Blickwinkel erleben.

Die Rückkehr des Vier-Spieler-Koop hatte auch Auswirkungen auf das Leveldesign. Da die gesamte Kampagne in der Stadt Kalona angesiedelt ist, musste The Coalition die Größe und Struktur der Umgebungen neu überdenken. Die Areale sollen sowohl im Einzelspieler-Modus als auch mit zwei, drei oder vier Spielern gleichermaßen funktionieren.

Gleichzeitig betont das Studio, dass Einzelspieler weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Wer die Geschichte alleine erleben möchte, soll dieselbe Qualität erhalten wie Koop-Gruppen. Die zusätzlichen Spieler eröffnen jedoch neue taktische Möglichkeiten in den größeren Kampfarenen und erlauben unterschiedliche Herangehensweisen während der Gefechte.

Gears of War: E-Day erscheint am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X|S und PC.

Die Rückkehr des Vier-Spieler-Koop dürfte für viele langjährige Fans eine der größten Neuerungen des kommenden Serienablegers darstellen und gleichzeitig an die beliebte Koop-Erfahrung von Gears of War 3 anknüpfen.