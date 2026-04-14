Gears of War: E-Day: Gerücht enthüllt neue Kettensäge – Gameplay soll deutlich intensiver werden

Gears E-Day könnte laut aktuellen Gerüchten mit einer deutlich überarbeiteten Lancer-Kettensäge-Mechanik und stärkerem Fokus auf Nahkampf erscheinen.

Gears of War: E-Day könnte laut einem neuen Gerücht mit einer weiterentwickelten Lancer-Kettensäge-Mechanik aufwarten, die das Gameplay spürbar verändern soll.

Demnach wird berichtet, dass die bekannte Gameplay-Formel überarbeitet wurde und insbesondere der Nahkampf eine größere Rolle einnimmt. Im Zentrum dieser Anpassungen steht die ikonische Kettensäge, die nicht mehr nur über festgelegte Animationen funktionieren soll.

Stattdessen ist von einer deutlich dynamischeren Umsetzung die Rede, die sich stärker in das eigentliche Gameplay integriert. Aktionen sollen flüssiger ablaufen und weniger vorherbestimmt wirken, wodurch Kämpfe unmittelbarer und intensiver erscheinen könnten.

Die Hinweise deuten darauf hin, dass das Kampfsystem insgesamt aggressiver ausgerichtet wird und Spieler häufiger in direkte Konfrontationen gezwungen werden. Eine solche Veränderung würde die bisherige Struktur der Reihe erweitern, ohne ihre bekannten Kernelemente zu verlieren.

Offiziell bestätigt sind diese Informationen bislang nicht. Eine Stellungnahme von The Coalition steht aktuell noch aus.