Gears of War: E-Day: Gerücht enthüllt neue Kettensäge – Gameplay soll deutlich intensiver werden

Gears of War: E-Day könnte laut einem neuen Gerücht mit einer weiterentwickelten Lancer-Kettensäge-Mechanik aufwarten, die das Gameplay spürbar verändern soll.
Demnach wird berichtet, dass die bekannte Gameplay-Formel überarbeitet wurde und insbesondere der Nahkampf eine größere Rolle einnimmt. Im Zentrum dieser Anpassungen steht die ikonische Kettensäge, die nicht mehr nur über festgelegte Animationen funktionieren soll.
Stattdessen ist von einer deutlich dynamischeren Umsetzung die Rede, die sich stärker in das eigentliche Gameplay integriert. Aktionen sollen flüssiger ablaufen und weniger vorherbestimmt wirken, wodurch Kämpfe unmittelbarer und intensiver erscheinen könnten.
Die Hinweise deuten darauf hin, dass das Kampfsystem insgesamt aggressiver ausgerichtet wird und Spieler häufiger in direkte Konfrontationen gezwungen werden. Eine solche Veränderung würde die bisherige Struktur der Reihe erweitern, ohne ihre bekannten Kernelemente zu verlieren.
Offiziell bestätigt sind diese Informationen bislang nicht. Eine Stellungnahme von The Coalition steht aktuell noch aus.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
WEG mit RELOADED, Gib Mir E-DAY!
„Ich bin Heiß“! 😃
Damals das erste Mal den Gegner mit der Kettensäge in zwei Hälften zerteilen. Es war so ein schönes Gefühl 🥹
Bin eigentlich kein Fan von der Säge geschlitzt zu werden. Flüssigeres Gameplay Waffenwechsel etc. würde dringend nötig. Die ganzen Zweitwaffen Lancer etc. hätten auch bischen mehr Wums nötig.
Ich bin extremst gehypt von der ersten News zum E Day Gameplay ;)))))
Dann heulen die Gnasher-Only-Spieler wieder rum. 🙂
Die HEULEN sowieso Immer! 😑
Dann sollen Sie für die Freaks eine Gnasher only Playlist machen. Das Waffenbalancing ist in Gears 5 mein grösster Kritikpunkt das war in Gears 4 ausgewogener. Punkt. 😉
Ja das gab es doch schon öfters. Gnasher only modus. Bin auch kein Fan davon. Vorallem ich muss sie immer gefühlt in Bauchnabel rammen die gnasher und die anderen nutzen die gnasher als Sniper gefühlt. Wenn ich es probiere funktioniert es sehr selten so
Dazu mag ich die Waffen Vielfalt viel zu sehr im mich nur mit der gnasher zu beschäftigen..ich liebe fast jede Waffe. Die was ich am wenigsten mag ist die snub sonst sind alle Waffen genial.
Sehen wir dann 😎🦾
Gears of War wo die Kettensäge (Nachkampf) mehr im Fokus steht. Reicht mir persönlich mehr als aus um das Day one zu kaufen . 😉
Ne kein Day one. Es wird vorbestellt 😉
Hmmm, ist der Kettensägen-Lancer Lore-mäßig überhaupt drin? Ich mein E-Day war doch nur 3 Tage nach dem Ende der Pendulum Kriege, müsste da nicht nur der (Retro)-Lancer im Umlauf gewesen sein? 🤔
Was besser zu dynamischeren Nahkämpfen passen würde. Die Säge frisst sich halt fest.
Genau das finde ich bei Gears 5 schlecht gemacht du wirst von der Säge gefühlt mit 2 Meter Distanz hineingezogen.
Ja das ist komisch der Kettensegen Lancer war zum Emergency Day noch nicht entwickelt. Das müsste eigentlich ein Retro Lancer geben mit einem Bajonett ohne Kettensäge (so wie im Trailer 2024)
Aber Hauptsache die Knarren kriegen mehr Wums.
Klingt interessant, bin schon auf die Präsentation im Juni gespannt, gut dass man das Gameplay mehr überarbeitet.
Ach was freue ich mich schon wieder auf die Kettensäge. 💪💪
Bin auf die Umsetzung gespannt, könnte etwas mehr Action rein bringen 😅 vielleicht bleiben endlich ma die Teile liegen die abfallen ✌🏻😅