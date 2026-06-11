Gears of War: E-Day: HUD-Anpassungen für Serienveteranen

Nach den jüngsten Enthüllungen zum neuen Movement-System hat The Coalition weitere spannende Details zu Gears of War: E-Day bekannt gegeben.

Kampagne bleibt linear, bietet aber größere Gebiete

Trotz neuer Gameplay-Freiheiten bleibt Gears of War: E-Day grundsätzlich ein lineares Action-Abenteuer.

Allerdings werden einzelne Missionen deutlich größere Areale bieten, die erkundet werden können. Spieler erhalten dadurch mehr Möglichkeiten, Ziele auf unterschiedlichen Wegen anzugehen und alternative Flankenrouten zu nutzen.

Gleichzeitig soll dies mehr Raum schaffen, um zusätzliche Hintergrundinformationen über die Mitglieder von Bravo Squad zu vermitteln.

Springen dient nicht als Plattform-Mechanik

Eine weitere Neuerung betrifft die erstmals integrierte Sprungfunktion.

Searcy stellte jedoch klar, dass sich Gears of War: E-Day dadurch nicht in ein Plattformspiel verwandeln werde. Spieler sollen nicht über mehrere Ebenen oder komplexe Hindernisparcours springen müssen.

Stattdessen dient die neue Bewegungsoption vor allem dazu, zusätzliche Wege durch die Umgebung zu erschließen und taktische Möglichkeiten während der Kämpfe zu erweitern.

Alle Mitglieder von Bravo Squad sofort spielbar

Interessant dürfte auch die Aussage von Design Director Nicole Fawcette sein, wonach alle vier Mitglieder von Bravo Squad von Beginn an spielbar sind.

Spieler sind somit nicht ausschließlich auf Marcus Fenix festgelegt, sondern können bereits zu Kampagnenbeginn andere Squad-Mitglieder übernehmen.

Dadurch möchte The Coalition den Fokus stärker auf das gesamte Team legen und den unterschiedlichen Charakteren mehr Bedeutung innerhalb der Geschichte verleihen.

HUD-Anpassungen für Serienveteranen

Auch bei der Benutzeroberfläche soll es umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten geben.

Wer beispielsweise die neue Position der aktiven Nachladeanzeige in der Bildschirmmitte nicht nutzen möchte, kann diese laut Searcy wieder an die klassische Position oben rechts verschieben.

Zusammen mit den bereits angekündigten Steuerungsoptionen soll dies langjährigen Fans den Umstieg auf die überarbeiteten Systeme erleichtern.

Open Beta startet im August

Bis zur Veröffentlichung dürften noch zahlreiche weitere Informationen folgen. Bereits am 6. August 2026 startet die Multiplayer-Open-Beta von Gears of War: E-Day, bei der Spieler erstmals selbst Hand anlegen können.

Spätestens rund um diesen Termin werden voraussichtlich weitere Details zur Kampagne, den Spielmodi und den neuen Gameplay-Systemen enthüllt.

Gears of War: E-Day erscheint am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Steam sowie direkt zum Launch im Xbox Game Pass.