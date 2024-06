Gears of War: E-Day: Kehrt zum Horror der Originalspiele zurück

In den Anfangsjahren war die düstere Atmosphäre mit Horrorelementen eine der großen Stärken der Gears of War-Reihe. Obwohl sich dieser Ansatz bei Fans großer Beliebtheit erfreute, entfernte sich spätere Ableger immer mehr davon.

Das soll sich mit dem kürzlich offiziell angekündigten Gears of War: E-Day ändern. Im Gespräch mit IGN verraten Brand Director Nicole Fawcette und Creative Director Matt Searcy, dass man plant zum Horror der Originalspiele zurückzukehren:

„Wir haben uns angeschaut, wie sich die Leute gefühlt haben, als sie Gears of War oder ein anderes Spiel der Reihe – einschließlich Gears 4 – gespielt haben. Aber wenn die Leute erzählen, woran sie sich beim Spielen erinnern, an die Dinge, die ihnen besonders aufgefallen sind, an die Gefühle, dann geht es oft um diese dunklen, fast schon horrorähnlichen, gruseligen Momente.“

„Also haben wir dieses Gefühl, diese Vision, die jeder im Kopf hat, genommen und gesagt: ‚Das ist das Spiel, das wir machen werden.‘ Wir werden dieses Spiel mit all den Fähigkeiten erstellen, die wir erlernt haben, mit all der Technologie, die wir entwickelt haben, und wir werden es hart anpacken. Ein Teil der Geschichte besteht also darin, die Locust wieder in Gears einzuführen, als furchterregende Monster, die aus dem Boden auftauchen. Und dann merkt man im Laufe der Geschichte, dass es sich nicht nur um Monster handelt, sondern um eine ganze Armee, die größer ist, als man denkt.“