Gears of War: E-Day: Keine 400 Millionen – Insider relativiert Xbox-Budget-Gerücht

Beim kommenden Gears of War: E-Day sorgt eine neue Einschätzung aus der Insider-Szene für Klarheit rund um das viel diskutierte Budget.

Im Xbox Two Podcast stellt Jez Corden die kursierende Zahl von rund 400 Millionen US-Dollar klar in Frage.

Er sagt wörtlich: „Das hat insgesamt keine 400 Millionen Dollar gekostet.“

Damit widerspricht er den zuletzt verbreiteten Spekulationen über ein extrem hohes Entwicklungsbudget von Insider Gaming und Tom Henderson.

Corden betont zudem die besondere Rolle von The Coalition innerhalb von Xbox. Das Studio sei gewissermaßen der „technologische Kitt für das gesamte Xbox-Ökosystem“.

Es arbeite nicht nur an eigenen Spielen, sondern auch an Entwickler-Tools, an der Unreal Engine sowie an zahlreichen systemübergreifenden Technologien.

Laut seiner Darstellung werde ein Teil der Ausgaben des Studios zudem nicht ausschließlich einzelnen Projekten wie Gears of War: E-Day zugeordnet. Stattdessen würden Ressourcen und Kosten teilweise über verschiedene Xbox-Projekte hinweg verteilt – darunter auch Titel, die nicht auf der Unreal Engine basieren, etwa Forza Motorsport oder Fable.

Aus dieser Perspektive heraus sei es laut Corden Blödsinn, das Budget eines einzelnen Spiels isoliert mit 400 Millionen Dollar zu beziffern.

Die Aussage: „Man kann nicht wirklich sagen, dass Gears: E-Day ein Budget von 400 Millionen Dollar hat. Das ist schlicht nicht der Fall.“

Damit relativiert sich die ursprüngliche Diskussion deutlich – auch wenn weiterhin unklar bleibt, welche konkreten Entwicklungskosten dem Spiel intern tatsächlich zugerechnet werden. Vorherige Teile wie Gears 4 und Gears 5 haben jeweils laut Schätzungen, ungefähr 100 Millionen Dollar Budget gehabt.