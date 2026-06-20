Gears of War: E-Day: Keine 400 Millionen – Insider relativiert Xbox-Budget-Gerücht

Beim kommenden Gears of War: E-Day sorgt eine neue Einschätzung aus der Insider-Szene für Klarheit rund um das viel diskutierte Budget.
Im Xbox Two Podcast stellt Jez Corden die kursierende Zahl von rund 400 Millionen US-Dollar klar in Frage.
Er sagt wörtlich: „Das hat insgesamt keine 400 Millionen Dollar gekostet.“
Damit widerspricht er den zuletzt verbreiteten Spekulationen über ein extrem hohes Entwicklungsbudget von Insider Gaming und Tom Henderson.
Corden betont zudem die besondere Rolle von The Coalition innerhalb von Xbox. Das Studio sei gewissermaßen der „technologische Kitt für das gesamte Xbox-Ökosystem“.
Es arbeite nicht nur an eigenen Spielen, sondern auch an Entwickler-Tools, an der Unreal Engine sowie an zahlreichen systemübergreifenden Technologien.
Laut seiner Darstellung werde ein Teil der Ausgaben des Studios zudem nicht ausschließlich einzelnen Projekten wie Gears of War: E-Day zugeordnet. Stattdessen würden Ressourcen und Kosten teilweise über verschiedene Xbox-Projekte hinweg verteilt – darunter auch Titel, die nicht auf der Unreal Engine basieren, etwa Forza Motorsport oder Fable.
Aus dieser Perspektive heraus sei es laut Corden Blödsinn, das Budget eines einzelnen Spiels isoliert mit 400 Millionen Dollar zu beziffern.
Die Aussage: „Man kann nicht wirklich sagen, dass Gears: E-Day ein Budget von 400 Millionen Dollar hat. Das ist schlicht nicht der Fall.“
Damit relativiert sich die ursprüngliche Diskussion deutlich – auch wenn weiterhin unklar bleibt, welche konkreten Entwicklungskosten dem Spiel intern tatsächlich zugerechnet werden. Vorherige Teile wie Gears 4 und Gears 5 haben jeweils laut Schätzungen, ungefähr 100 Millionen Dollar Budget gehabt.
21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Was einige wieder aus dem Budget versucht haben zu interpretieren. Alles Quatsch. Das Budget wissen nur XBOX und The Coalition, der Rest ist Spekulation.
Solange ich keine Millionen zahlen muss um es zu spielen
Prinzipiell sind mir solche Dinge egal, das ist Sache der Entwickler. Die Spieler interessiert nur die Qualität des Games. Sollte diese gegeben sein, wird es im Normalfall auch auch honoriert und von den Spielren gekauft.
Nunja, man wird sehen, ob „offizielle“ Zahlen dazu vielleicht durchsickern, für diejenigen, die es interessiert, mir ist es bumms. 🙃
Aber sagen wir mal die Produktion war sehr teuer, die Qualität ist aber da und dann verhauen Sie es mit den Achievements und verprellen damit Kunden wie mich🤣 Ganz ehrlich, so doof wie TC kann kaum einer sein was das betrifft. Ich kann da nur immer wieder das absolut richtige Statement von Microbirds Games anführen zu diesem Thema, den Entwicklern von Dungeons of Hinterberg.
Was meinst du mit sie verbocken es mit den Achievements?
Haben die denn an etwas anderem ausser E-Day gearbeitet nach Gears Tactics 2020? Bei über 200 Mitarbeiter schon vorstellbar, aber auch nur Vermutung.
400 Millionen halt ich auch für Blödsinn.
Das es mit Abstand teuerste Gears der Geschichte ist sollte aber wohl den meisten klar sein.
Ich tippe auf 200 Millionen da die Entwicklungszeit wirklich sehr lange ist.
Aber auch mit 100 Mio dürfte es schwer sein das alleine mit der xbox wieder rein zu bekommen.
Es kommt ja auch auf dem PC. Da wird es wahrscheinlich auch ein paar mal verkauft werden 😀
Deutsche Synchro ist aber wieder am Start oder ?
Insider-News finde ich immer amüsant. Je nachdem, was die gerade orakeln, wird es von der Community akzeptiert oder als Lüge abgestempelt.
Als Nächstes gibt es eine Insider-News von Michael Pachter, der die Spielebranche ganz genau kennt und auch weiß, wie hoch das GoW-Budget tatsächlich ist.
Solange es Gut ist hoffe ich das Microsoft wenig bezahlt hat 😅