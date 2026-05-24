Gears of War: E-Day: Komponist kündigt Enthüllung des Titelthemas „Emergence“ an

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Image: Microsoft

Nach dem Xbox Showcase folgt die Enthüllung der ersten Musik aus Gears of War: E-Day

Nur wenige Tage vor dem Xbox Games Showcase 2026 gibt es ein weiteres Lebenszeichen zu Gears of War: E-Day. Komponist Adam Lastiwka hat angekündigt, dass das Titelthema des Spiels direkt nach dem Event enthüllt wird.

Über seinen Instagram-Kanal bestätigte Lastiwka, dass die Titelbildschirm-Musik mit dem Namen „Emergence“ am 7. Juni vorgestellt werden soll. Die Veröffentlichung erfolgt damit unmittelbar nach dem Xbox Games Showcase und der anschließenden Gears of War: E-Day Direct-Präsentation.

Die Ankündigung dürfte insbesondere Fans der Reihe freuen, die auf neue Informationen zum kommenden Gears-Abenteuer warten. Während bislang vor allem Trailer und erste Details zur Geschichte im Mittelpunkt standen, rückt nun erstmals auch die musikalische Untermalung des Spiels in den Fokus.

„Emergence“ trägt dabei einen Namen, der eng mit dem zentralen Ereignis der Gears-of-War-Lore verbunden ist. Der sogenannte Emergence Day markiert den Tag, an dem die Locust-Horde erstmals an die Oberfläche von Sera gelangte und den Krieg gegen die Menschheit begann.

Ob die Veröffentlichung von „Emergence“ von weiteren Soundtrack-Enthüllungen begleitet wird, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass Fans am 7. Juni nicht nur neue Einblicke in Gears of War: E-Day erhalten, sondern auch erstmals die Titelmusik des Spiels hören können.

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9 Kommentare Added

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  1. xXCickXx 133615 XP Elite-at-Arms Silber | 24.05.2026 - 10:02 Uhr

    Ich will das dreckig, düster, gruselig und brutal wird, außerdem emotional.

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    • Kenty 257570 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 24.05.2026 - 10:59 Uhr
      Antwort auf xXCickXx

      Also düster und brutal ist der Trailer ja schon mal. Und die Mad World Musik ist ja auch ziemlich gruselig.

      1
  2. Katanameister 435960 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 24.05.2026 - 10:09 Uhr

    Die Musik macht schonmal einen guten Eindruck, gibt gut das düstere, brutale aber auch leicht melancholische Gefühl der Reihe wieder.

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  3. CodeX 58290 XP Nachwuchsadmin 8+ | 24.05.2026 - 10:16 Uhr

    Hoffentlich wird es schön düster und brutal. Bots möchte ich auch keine sehen.

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  5. Ash2X 337840 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.05.2026 - 10:37 Uhr

    Ein bisschen als würde man War of the Worlds auf einer Kettensäge spielen 😄

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  7. Kenty 257570 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 24.05.2026 - 11:00 Uhr

    Auf das Spiel freu ich mich auch. Bekomme beinahe schon wieder Lust darauf, noch mal den aktuellen Teil etwas zu spielen.

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