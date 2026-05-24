Gears of War: E-Day: Komponist kündigt Enthüllung des Titelthemas „Emergence“ an

Nur wenige Tage vor dem Xbox Games Showcase 2026 gibt es ein weiteres Lebenszeichen zu Gears of War: E-Day. Komponist Adam Lastiwka hat angekündigt, dass das Titelthema des Spiels direkt nach dem Event enthüllt wird.
Über seinen Instagram-Kanal bestätigte Lastiwka, dass die Titelbildschirm-Musik mit dem Namen „Emergence“ am 7. Juni vorgestellt werden soll. Die Veröffentlichung erfolgt damit unmittelbar nach dem Xbox Games Showcase und der anschließenden Gears of War: E-Day Direct-Präsentation.
Die Ankündigung dürfte insbesondere Fans der Reihe freuen, die auf neue Informationen zum kommenden Gears-Abenteuer warten. Während bislang vor allem Trailer und erste Details zur Geschichte im Mittelpunkt standen, rückt nun erstmals auch die musikalische Untermalung des Spiels in den Fokus.
GEARS OF WAR: E-DAY MUSIC IS GOING TO SLAP!! https://t.co/yROmIG4umF pic.twitter.com/ifdvpK8A9E
— Idle Sloth (@IdleSloth84_) May 24, 2026
„Emergence“ trägt dabei einen Namen, der eng mit dem zentralen Ereignis der Gears-of-War-Lore verbunden ist. Der sogenannte Emergence Day markiert den Tag, an dem die Locust-Horde erstmals an die Oberfläche von Sera gelangte und den Krieg gegen die Menschheit begann.
Ob die Veröffentlichung von „Emergence“ von weiteren Soundtrack-Enthüllungen begleitet wird, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass Fans am 7. Juni nicht nur neue Einblicke in Gears of War: E-Day erhalten, sondern auch erstmals die Titelmusik des Spiels hören können.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich will das dreckig, düster, gruselig und brutal wird, außerdem emotional.
Dann sind wir schon zu zweit 😉 freu mich sehr auf das neue Gears 🥳
Also düster und brutal ist der Trailer ja schon mal. Und die Mad World Musik ist ja auch ziemlich gruselig.
Die Musik macht schonmal einen guten Eindruck, gibt gut das düstere, brutale aber auch leicht melancholische Gefühl der Reihe wieder.
Hoffentlich wird es schön düster und brutal. Bots möchte ich auch keine sehen.
Mich Schauderts Hünerhaut pur.
Das wird so Geil
Ein bisschen als würde man War of the Worlds auf einer Kettensäge spielen 😄
Ich hol mir das für die ps pro
Auf das Spiel freu ich mich auch. Bekomme beinahe schon wieder Lust darauf, noch mal den aktuellen Teil etwas zu spielen.