Gears of War: E-Day: Laut Insider mit über 400 Millionen Dollar Budget

Gears of War: E-Day könnte laut Gerücht eines der teuersten Xbox-Spiele werden.

Gears of War: E-Day könnte zu den kostspieligsten Produktionen in der Geschichte von Xbox zählen. Darauf deutet zumindest ein neues Gerücht hin, das derzeit in der Gaming-Branche für Aufmerksamkeit sorgt.

Laut Tom Henderson von Insider Gaming soll das kommende Actionspiel über ein Budget von mehr als 400 Millionen US-Dollar verfügen. Eine offizielle Bestätigung von Microsoft oder dem Entwicklerstudio The Coalition gibt es dazu bislang jedoch nicht.

Sollte sich die Zahl als korrekt erweisen, würde sich Gears of War: E-Day in einer Budgetklasse bewegen, die normalerweise nur den größten AAA-Produktionen der Branche vorbehalten ist.

Bereits die aufwendige Präsentation des Spiels und die Nutzung der neuesten Technologien der Epic Games-Engine hatten zuvor Spekulationen über hohe Entwicklungskosten ausgelöst.

Bislang hat Microsoft keine offiziellen Angaben zu den Produktionskosten gemacht. Entsprechend sollte die Information derzeit ausschließlich als Gerücht betrachtet werden.

Gears of War: E-Day dient als Vorgeschichte der Hauptreihe und erzählt die Ereignisse rund um den sogenannten Emergence Day, an dem die Locust erstmals die Menschheit angriffen.

Im Mittelpunkt stehen die jüngeren Versionen von Marcus Fenix und Dom Santiago.

Ob das kolportierte Budget tatsächlich die Marke von 400 Millionen US-Dollar überschreitet, dürfte erst durch offizielle Aussagen von Microsoft oder den Entwicklern geklärt werden.