Gears of War: E-Day: Mad World für eine neue Zukunft

Ein echter WTF-Moment war die Ankündigung von Gears of War: E-Day, das alle „Gearsheads“ aufschreien ließ! Dazu gab es von The Coalition einen neuen Trailer mit Marcus Fenix:

Die Entwickler von The Coalition geben weitere Details darüber bekannt, wie diese lang erwartete Ursprungsgeschichte von Grund auf in der Unreal Engine 5 entwickelt wird und warum Gears of War: E-Day die Zukunft der Serie verkörpert.

Gears of War: E-Day spielt 14 Jahre vor den Ereignissen des ursprünglichen Gears of War und erzählt die Geschichte des ersten Auftauchens der Locust auf Sera.

Im Verlauf des Spiels werdet ihr sehen, wie eine schlecht vorbereitete Welt auf eine Bedrohung wie die Locust reagiert.

Die Koalition stellt die Locusts nicht einfach als Feinde dar, sondern als lebende Albträume. Es handelt sich nicht um die typischen Alien- oder Zombie-Antagonisten eines Videospiels, sondern um mysteriöse, furchterregende Kreaturen, die unter der Erde leben und unsere tiefsten Ängste ansprechen.

„Die Designvorgabe war ziemlich einfach“, erklärt Searcy. „Heuschrecken sind die ‚Monster unter dem Bett‘. Was würde mit den Menschen von Sera passieren, wenn sie diese überwältigende Armee von Monstern sehen und versuchen herauszufinden, was sie tun sollen?“

Studio Art Director Aryan Hanbeck erklärt weiter: „Wenn Spieler E-Day erleben, sehen sie die Monster mit den Augen derer, die ihnen zum ersten Mal begegnen.“ „Das Design-Team legte den Schwerpunkt auf die Neudefinition der Locust-Drone, die im Laufe der Serie langsam zu bloßem Kanonenfutter geworden war.“ „Wir haben die Drone in etwas Furchteinflößendes, physisch Einschüchterndes und absolut Brutales verwandelt“, merkt Hanbeck an und hebt ihren erhöhten Status direkt hinter Marcus und Dom im Ankündigungstrailer hervor. „Die Drone richtig hinzubekommen war entscheidend; alles andere mit den Locust haben wir von dort aus hochskaliert.“

Im Gespräch mit Creative Director Matt Searcy und Brand Director Nicole Fawcette berichtet Danielle Partis via Xbox Wire in seinem Artikel, den wir für euch zum Teil übersetzt haben, dass die Stimmung innerhalb von The Coalition ekstatisch ist. (Bestimmt so wie bei allen „Gearsheads“ nach der Ankündigung gestern!)

Das Team ist absolut begeistert, den E-Day endlich mit der Welt teilen zu können. In den letzten Jahren war das Studio absichtlich ruhig, aber ununterbrochen beschäftigt, um Gears 5 fertigzustellen, den Hivebusters-DLC und Gears Tactics zu veröffentlichen und sich gleichzeitig an die Covid-Pandemie und die damit verbundenen Veränderungen in der Arbeitsweise von Studios anzupassen.

Während dieser Zeit hatte das Team durch die Verschiebung des Rhythmus etwas Zeit zum Nachdenken, um herauszufinden, was ihnen und den Fans wirklich am Herzen liegt, um die nächste große Gears-Geschichte zu entwickeln.

„Uns wurde klar, dass viele der Worte, mit denen wir die Serie beschreiben, auch von unseren Fans verwendet werden, Begriffe wie Brüderlichkeit, Brutalität, Pathos, Ehrfurcht“, sagt Searcy. „Warum E-Day? Das ist der Moment, in dem alles zusammenkommt. Er ist das Herzstück des Gears-Universums. Alles, was passiert, wird von diesem Tag geprägt.“

Fans der Gears of War-Hauptspiele können erwarten, dass sie sich in Gears of War: E-Day wie zu Hause fühlen werden.

The Coalition arbeitet daran, das Markenzeichen der Serie, die Third-Person-Action, nachzubilden und zu verbessern, indem sie in Situationen, in denen es um Leben und Tod geht, zwischen den Deckungen hin und her stürmen, und das alles in einer explosiven Kampagne, die befriedigendes Gameplay und eine emotionale, von den Charakteren geleitete Erzählung kombiniert.

All dies wird jedoch durch eine moderne Linse erzählt und basiert auf einer bahnbrechenden Technologie, die The Coalition Raum gibt, diese Elemente wirklich auszubauen. Es ist eine sorgfältige Balance – ein klassisches Gears of War-Spiel, das sich neben dem Original authentisch anfühlt, aber mit echter Next-Gen-Technologie im Rücken.

„Es wird sich wie ein neues Gears-Spiel anfühlen, denn genau das ist es auch“, sagt Searcy. „Wir greifen auf den Ton und das Gefühl zurück, das Gears so großartig macht, aber wir nutzen neue Techniken, neue Prozesse und neue Technologien, die das Gameplay besser als je zuvor machen werden. Es wird fantastisch werden, ein Spiel, das sich sowohl wirklich neu als auch authentisch nach Gears anfühlt.“

Der Enthüllungstrailer zu E-Day verschwendet keine Zeit damit, uns Marcus wieder vorzustellen, der sich einen brutalen Kampf mit der bereits erwähnten Locust-Drone liefert.

Im Gegensatz zu früheren Begegnungen mit ihm ist dies jedoch das erste Mal, dass der erfahrene, hordensägende Soldat, den wir alle kennen, gegen einen derartigen Feind antritt.

Man spürt die Anspannung und Hilflosigkeit, wenn er sich mit dieser unerklärlichen Monstrosität herumschlägt – bevor er sie schließlich nicht mit seiner Retro Lancer, sondern mit einem nahegelegenen Fernsehgerät abwehrt.

Es ist dieser Hauch von roher, persönlicher Brutalität und Verzweiflung, den The Coalition in Gears of War: E-Day einzufangen versucht – Marcus und die Welt um ihn herum sind für diese Art der Bedrohung noch nicht gerüstet.

Den aufmerksamen Fans unter euch ist vielleicht auch aufgefallen, dass der MK 1 Lancer, den Marcus im Trailer kurz schwingt, ein abnehmbares Bajonett hat – es ist nicht die mit einer Kettensäge ausgestattete Waffe, die wir aus der Serie kennen.

Fawcette bestätigte, dass E-Day eine „Geschichte mit vielen Ursprüngen“ ist, zu denen auch der Chainsaw Lancer gehört, zieht es aber vor, die Einzelheiten dieser Geschichten vorerst für sich zu behalten. Es genügt zu sagen, dass wir nicht nur erfahren, wie Marcus und Dom zu den Helden wurden, die wir in E-Day kennen.

„[Der Chainsaw Lancer] existiert in dieser Zeit noch nicht… aber es ist kein Gears-Spiel, wenn man keine Locusts mit der Kettensäge erledigt!“ – Fawcette lacht.