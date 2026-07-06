Gears of War: E-Day: Multiplayer-Beta startet in einem Monat im Early Access

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Image: Xbox Game Studios

Der Countdown läuft: In einem Monat startet die Gears of War: E-Day Beta.

Heute in genau einem Monat beginnt die Multiplayer-Beta von Gears of War: E-Day. Der Early Access startet am 6. August und läuft bis zum 10. August.

An der ersten Beta-Phase können Spieler teilnehmen, die Gears of War: E-Day digital oder physisch vorbestellt haben. Ebenfalls Zugang erhalten Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass.

Im Anschluss wird Gears of War: E-Day eine offene Beta für alle Spieler erhalten. Einen konkreten Termin für diese zweite Testphase haben die Entwickler bislang allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Wer frühzeitig einen Blick auf den Multiplayer werfen möchte, sollte sich den 6. August bereits vormerken. Weitere Informationen zur offenen Beta sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Für die Gearsheads:

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