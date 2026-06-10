Gears of War: E-Day: Nutzt Unreal Engine 5 MegaLights für neue Horror-Atmosphäre

Gears of War E-Day nutzt Unreal Engine 5 MegaLights für deutlich düstere Horror-Stimmung.

Neue technische Einblicke zu Gears of War: E-Day zeigen, wie stark die Unreal Engine 5 das kommende Prequel prägt und welche Rolle neue Systeme wie MegaLights für die Atmosphäre spielen.

Im Fokus steht dabei nicht nur grafische Weiterentwicklung, sondern vor allem die Neudefinition der visuellen Identität der Reihe.

Unreal Engine 5 als komplette Neuentwicklung

Das Team hinter Gears of War: E-Day betont, dass das Spiel vollständig neu aufgebaut wurde, ohne auf ältere Systeme oder Assets zurückzugreifen.

Die Entwicklung konzentriert sich darauf, die emotionale und visuelle Essenz der frühen Teile neu zu interpretieren, jedoch auf Basis moderner Technologie.

Dabei wurde bewusst die Frage gestellt, wie sich Gears im Jahr 2026 anfühlen muss, statt lediglich bestehende Strukturen zu aktualisieren.

MegaLights als zentrale Technologie

Ein zentrales Element der technischen Umsetzung ist MegaLights, ein neues Beleuchtungssystem der Unreal Engine 5, das erstmals in dieser Form eingesetzt wird.

Die Entwickler heben hervor:

dynamischere Licht- und Schatteneffekte

deutlich stärkere Kontrolle über Atmosphäre und Stimmung

gezielter Einsatz für Horror- und Spannungsmomente

verbesserte visuelle Tiefe in dunklen Umgebungen

Besonders die Kombination aus Licht und Dunkelheit soll eine deutlich intensivere Horror-Atmosphäre erzeugen, die stärker an die ursprüngliche Vision der Reihe anknüpft.

Weitere Details zur Umsetzung von MegaLights durch The Coalition sollen am kommenden Mittwoch im Rahmen der „State of Unreal“-Keynote auf dem Unreal Fest in Chicago folgen. Dort wird Rayner auf der Bühne stehen und zusätzliche Einblicke in die Technologie und deren Einsatz in Gears of War: E-Day geben.

Fokus auf Horror und Atmosphäre

Die Entwickler betonen, dass Gears of War schon immer Horror-Elemente enthalten habe, diese nun aber stärker in den Vordergrund rücken.

Neue Technik ermöglicht dabei:

dunklere und bedrohlichere Umgebungen

dynamische Schatteneffekte in Echtzeit

intensivere Inszenierung von Spannungssituationen

Ziel ist es, die emotionale Wirkung der Welt stärker herauszuarbeiten als je zuvor.

„Alles wurde neu erschaffen“

Besonders deutlich wird die Aussage der Entwickler, dass sämtliche Inhalte von Grund auf neu erstellt wurden.

Damit soll sichergestellt werden, dass:

jede Szene speziell für E-Day entwickelt wurde

keine alten Assets wiederverwendet werden

die visuelle Identität komplett neu definiert wird

Falls ihr mehr über Gears of War: E-Day erfahren möchtet, dann lest euch jetzt unsere Vorschau zum Spiel durch: