Gears of War: E-Day: Nutzt Unreal Engine 5 MegaLights für neue Horror-Atmosphäre

Neue technische Einblicke zu Gears of War: E-Day zeigen, wie stark die Unreal Engine 5 das kommende Prequel prägt und welche Rolle neue Systeme wie MegaLights für die Atmosphäre spielen.
Im Fokus steht dabei nicht nur grafische Weiterentwicklung, sondern vor allem die Neudefinition der visuellen Identität der Reihe.
Unreal Engine 5 als komplette Neuentwicklung
Das Team hinter Gears of War: E-Day betont, dass das Spiel vollständig neu aufgebaut wurde, ohne auf ältere Systeme oder Assets zurückzugreifen.
Die Entwicklung konzentriert sich darauf, die emotionale und visuelle Essenz der frühen Teile neu zu interpretieren, jedoch auf Basis moderner Technologie.
Dabei wurde bewusst die Frage gestellt, wie sich Gears im Jahr 2026 anfühlen muss, statt lediglich bestehende Strukturen zu aktualisieren.
MegaLights als zentrale Technologie
Ein zentrales Element der technischen Umsetzung ist MegaLights, ein neues Beleuchtungssystem der Unreal Engine 5, das erstmals in dieser Form eingesetzt wird.
Die Entwickler heben hervor:
- dynamischere Licht- und Schatteneffekte
- deutlich stärkere Kontrolle über Atmosphäre und Stimmung
- gezielter Einsatz für Horror- und Spannungsmomente
- verbesserte visuelle Tiefe in dunklen Umgebungen
Besonders die Kombination aus Licht und Dunkelheit soll eine deutlich intensivere Horror-Atmosphäre erzeugen, die stärker an die ursprüngliche Vision der Reihe anknüpft.
Weitere Details zur Umsetzung von MegaLights durch The Coalition sollen am kommenden Mittwoch im Rahmen der „State of Unreal“-Keynote auf dem Unreal Fest in Chicago folgen. Dort wird Rayner auf der Bühne stehen und zusätzliche Einblicke in die Technologie und deren Einsatz in Gears of War: E-Day geben.
Fokus auf Horror und Atmosphäre
Die Entwickler betonen, dass Gears of War schon immer Horror-Elemente enthalten habe, diese nun aber stärker in den Vordergrund rücken.
Neue Technik ermöglicht dabei:
- dunklere und bedrohlichere Umgebungen
- dynamische Schatteneffekte in Echtzeit
- intensivere Inszenierung von Spannungssituationen
Ziel ist es, die emotionale Wirkung der Welt stärker herauszuarbeiten als je zuvor.
„Alles wurde neu erschaffen“
Besonders deutlich wird die Aussage der Entwickler, dass sämtliche Inhalte von Grund auf neu erstellt wurden.
Damit soll sichergestellt werden, dass:
- jede Szene speziell für E-Day entwickelt wurde
- keine alten Assets wiederverwendet werden
- die visuelle Identität komplett neu definiert wird
Falls ihr mehr über Gears of War: E-Day erfahren möchtet, dann lest euch jetzt unsere Vorschau zum Spiel durch:
38 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ja, grafisch sieht das Spiel ja nett aus, das ist nicht das Problem das Spiels bzw nicht das Problem, das ich mit dem Spiel habe😅 Früher hätte man von Grafikblender gesprochen🙃
Also Grafisch macht es schon echt was her.
Umso mehr ich davon sehe und höre desto mehr Bock bekomme ich darauf.
Wird vielleicht das technisch beste Spiel dieser Konsolengeneration.
Auch wenn senua in punkto Realismus nicht zu übertreffen ist.
Man hat aufjedenfall bisher die zwei grafisch besten Games der Konsolengenerationen, ein GTA6/Witcher4 wird da wegen der riesigen Openworld nicht herankommen, ein GoW Lufia könnte noch in diese Sphären vordringen, das neue Naughty Dog Game denke ich eher nicht, ansonsten was gibt es noch, Metro aber nicht das Level von Hellblade2 und GoWEDay
Mir scheint sie haben wirklich verstanden was ein Gears Spiel ausmacht.
Wenn es jetzt noch bei Halo Studios klick machen würde
Abwarten wie es mit Gears 6 weiter geht, da kann ja dann schon wieder alles anders sein.
Warten wir es ab, E Day ist ja auch nicht raus.
Werden wir ja bald sehen ob die die UE im Griff haben, die werden bei weitem nicht an Gears rankommen
Die Halo Studios kann man nicht mit Coalition vergleichen, ich fand zwar Halo 4/5/Infinite auch Gut/OK, aber Gears of War 4/5 und Tactics fand ich alle 3 hervorragend, auch wenn die ersten 3 Teile an Atmosphäre und Blocktwist eine deutliche Nummer krasser wahren.
Wenn ich ehrlich bin, die Szene mit Maria und Dom sind einmalig, ich erinnere mich an ähnliche Situationen nur in The Last of Us 2 (Joel) und Spec Ops the Line (Phosphor) und Red Dead Redemtion 2 (Arthur)
Also ich freue mich drauf, sieht wirklich wieder wie früher aus. Grafisch wird es natürlich wieder eine Referenz und wahrscheinlich wieder der beste Deckungsshooter der Generation sein.
Noch peinlicher ist eigentlich das es Epic nicht mal mehr schafft ihre neue Engine mit einem eigenen Spiel zu bewerben wie damals mit GoW. Ich warte immer noch auf die Samaritan Demo als Spiel und das war noch die UE3. So viel verschwendetes Potential.
Es schaut leider schlecht aus bei Epic auf was Grafisch realistisches in nem neuen Game, da ist jetzt Disney hoch im Kurs.
Ja ist leider war, Fortnite ist leider ne totale Cashcow und ihre Engine bringt auch so genug ein, muss nicht extra beworben werden und das Risiko ein Spiel zu entwerfen was floppen könnte 😅
Gears E Day erzählt jetzt also die Vorgeschichte?
Also quasi Teil Zero wenn man so will?
Dann bräuchte man zum Einstieg ja keine Vorgänger gespielt haben oder?
Ich frage mich auch wie die Geschichte danach weitergeht?
Bringen sie dann quasi Gears of War 1 usw nochmal neu im Stil von E Day?
Wäre schon super für Neueinsteiger der Reihe.
Habe Gears auf Xbox noch nie angefangen.
Emergence steht für Entstehung oder auch dem bildlichen Aufstieg. Nicht zu verwechseln mit EmergencY, welches für Notfall steht.
Hier also um den Aufstieg der Locust aus den Tiefen der Erde. Das Event, welches gleichzeitig den Anfang der gesamten Reihe einläutet. Wir reden also von einer Entstehungsgeschichte, welche Zeitlich vor den Events der anderen Teile angesiedelt ist.
Der Emergence Day gipfelte in den Einsatz des „Hammer der Morgenröte“ (Hammer of Dawn). Eine Superwaffe, welche zwar die Locust zurückdrängte, aber auch die Städte der Menschen größtenteils völlig zerstörte und die Menschheit stark dezimierte.
Der Letzte Absatz ist nur das, was ich aus der Erinnerung abrufen konnte. Ich bin alles andere als Lore Experte, wenn es um Gears of War geht.
Mehr brauchst du eigentlich auch nicht zu wissen. Also nein, du brauchst die Nachfolger nicht gespielt zu haben. Das da Krabbelviecher aus der Erde kommen und die Menschen sich am Ende mit ihrer tollen Superwaffe beinahe selbst auslöschen reicht.
Dann kannst du mit Gears E Day anfangen und alle Teile danach nachholen, eines der besten Franchise die es je gab, besonders im Shooter Bereich höchste Niveau.
Was ich noch unbedingt erwähnen will, es gab zwei Szenen in Gears of War, die einmalig sind, es gibt sehr wenige Spiele die solche Situationen geschaffen haben, darunter „The Last of Us 2 (Joel)“, Spec Ops the Line (Phosphor), Red Dead Redemtion 2 (Arthur), dazu gehören auch die Szenen von GoW2 mit Maria und GoW3 mit Dom, unbeschreiblich, muss man als Storyfan erlebt haben.
Dom ♥️ (für immer mein Lieblingscharakter in Gears of War)
Clair Obscure Expedition 33 habe ich noch vergessen, das Ende und die Malerin.
Ja Lightning kann viel ausmachen 👍
Das ist mit Hellblade 2 Next Level Grafik und das beste was es zurzeit auf dem Markt gibt.
Die Locus sehen so heftig aus 😱🤩♥️
Die Technik hinter E-Day ist zweifelsohne mit das Beste, was es diese Generation zu sehen gibt. Plattform übergreifend.