Gears of War: E-Day: Offizieller Release im Jahr 2026 bestätigt

Phil Spencer verkündete heute auf dem Xbox Games Showcase 2025 das Erscheinungsjahr des neuen Gears of War Ablegers! Gears of War: E-Day erscheint im Jahr 2026.

Beim Xbox Games Showcase 2025 bestätigte Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, offiziell den Release von Gears of War: E-Day für das Jahr 2026.

Der neueste Teil der legendären Shooter-Reihe verspricht, die bewährte Mischung aus intensiven Kämpfen, packender Story und kooperativem Gameplay fortzuführen.

Gears of War: E-Day soll die Fans der Serie mit frischen Features und technischen Verbesserungen begeistern und gleichzeitig die düstere Welt und das atmosphärische Setting weiter ausbauen.

Und auch, wenn heute „nur“ Gears of War: Reloaded gezeigt wurde (was ich euch von Anfang gesagt habe), so könnte im Jahr 2026 ein Xbox Games Showcase mit einer Gears of War: E-Day Direct folgen.

Genügend „Futter“ hätte man für eine Show. Dazu könnte auch der Gears of War-Film und die Gears of War-Serie gezeigt werden. Bis dahin erscheint Gears of War: Reloaded am 26. August 2025 und bietet zahlreiche Verbesserungen, 4K, 120fps, Cross-Play, keine Ladezeiten während der Kampagne und vieles mehr.

Gears of War: E-Day könnte zum 20. Jubiläum im November 2026 erscheinen. Teil 1 erschien am 14. November 2006.