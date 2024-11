Gears of War: E-Day: Originalstimmen von Marcus und Dom verpflichtet

Gestern feierte Gears of War seinen 18. Jahrestag. Diesen Anlass nutzte Microsoft, um zu verkünden, dass zwei Veteranen der Spielreihe für Gears of War: E-Day in ihre altbekannten Sprechrollen schlüpfen werden.

Sowohl John DiMaggo als auch Carlos Ferro werden für das Spiel den beiden Hauptcharakteren Marcus Fenix und Dominic Santiago wieder ihre Stimme leihen.

We are so back. 🤜🤛

On today’s 18th anniversary of Gears of War, we’re proud to share that John DiMaggio and @RealCarlosFerro are reprising their roles as the iconic voices of Marcus Fenix and Dominic Santiago in Gears of War: E-Day. pic.twitter.com/x9uaH9R0sR

— Gears of War (@GearsofWar) November 7, 2024