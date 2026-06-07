Gears of War: E-Day: PEGI bestätigt PlayStation 5-Version

Wenige Stunden vor dem Xbox Games Showcase sorgt ein neuer Eintrag bei der europäischen Altersfreigabe-Behörde PEGI für Gesprächsstoff. Dort wird Gears of War: E-Day inzwischen offenbar auch mit einer PlayStation 5-Version geführt.

Bislang wurde das neue Gears-Abenteuer offiziell ausschließlich für Xbox Series X|S und PC angekündigt. Die nun aufgetauchte PS5-Plattformangabe könnte daher ein Hinweis darauf sein, dass Microsoft eine weitere Plattformveröffentlichung vorbereitet.

Eine offizielle Bestätigung von Xbox oder Entwickler The Coalition liegt derzeit allerdings nicht vor. Entsprechend bleibt unklar, ob es sich um eine vorzeitige Enthüllung, einen Datenbankfehler oder eine Ankündigung handelt, die möglicherweise im Rahmen des Xbox Games Showcase erfolgen könnte.

Die Meldung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Microsoft seine Multiplattform-Strategie in den vergangenen Jahren deutlich ausgeweitet hat. Mehrere ehemals Xbox-exklusive Titel wurden inzwischen auch für PlayStation veröffentlicht oder angekündigt.

Sollte sich der PEGI-Eintrag als korrekt erweisen, wäre Gears of War: E-Day der nächste große First-Party-Titel aus dem Xbox-Portfolio, der seinen Weg auf die PS5 finden würde.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung sollte die Information jedoch mit Vorsicht betrachtet werden. Der PEGI-Eintrag deutet zwar auf eine mögliche PS5-Version hin, stellt jedoch noch keine Bestätigung durch Microsoft dar.