Gears of War: E-Day: PEGI bestätigt PlayStation 5-Version

Wenige Stunden vor dem Xbox Games Showcase sorgt ein neuer Eintrag bei der europäischen Altersfreigabe-Behörde PEGI für Gesprächsstoff. Dort wird Gears of War: E-Day inzwischen offenbar auch mit einer PlayStation 5-Version geführt.
Bislang wurde das neue Gears-Abenteuer offiziell ausschließlich für Xbox Series X|S und PC angekündigt. Die nun aufgetauchte PS5-Plattformangabe könnte daher ein Hinweis darauf sein, dass Microsoft eine weitere Plattformveröffentlichung vorbereitet.
Eine offizielle Bestätigung von Xbox oder Entwickler The Coalition liegt derzeit allerdings nicht vor. Entsprechend bleibt unklar, ob es sich um eine vorzeitige Enthüllung, einen Datenbankfehler oder eine Ankündigung handelt, die möglicherweise im Rahmen des Xbox Games Showcase erfolgen könnte.
Die Meldung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Microsoft seine Multiplattform-Strategie in den vergangenen Jahren deutlich ausgeweitet hat. Mehrere ehemals Xbox-exklusive Titel wurden inzwischen auch für PlayStation veröffentlicht oder angekündigt.
Sollte sich der PEGI-Eintrag als korrekt erweisen, wäre Gears of War: E-Day der nächste große First-Party-Titel aus dem Xbox-Portfolio, der seinen Weg auf die PS5 finden würde.
Bis zu einer offiziellen Ankündigung sollte die Information jedoch mit Vorsicht betrachtet werden. Der PEGI-Eintrag deutet zwar auf eine mögliche PS5-Version hin, stellt jedoch noch keine Bestätigung durch Microsoft dar.
60 Kommentare AddedMitdiskutieren
Microsoft hat gerade bestätigt das die Show 90 Minuten dauern wird. 60 Minuten Spiele und dannach folgt 30 Minuten Gears of War E-Day. 🙂
will gar nicht soviel vom Game sehen. Das will ich selbst erleben 😀
Ist mir ehrlich gesagt auch wieder latte.
Werde es eh am PC spielen.
Wie schon wo anders erwähnt.
Es spielt nur eine einzige Kalkulation eine Rolle:
Wie viele Konsolen sind im Umlauf -> Wie viele kaufen davon das Spiel und wie viele kommen auf Steam dazu–> ist die Zahl dann am Ende größer als die Entwicklung des Spiels.
So ein Release wird der Xbox an sich nicht gut tun.
Nach den letzten Monaten war es doch offensichtlich das Gears auch für die PS5 kommen wird.
Unter Spencer wurden für alle Projekte die Weichen auf Multiplattform gestellt.
Sollte jetzt mit Asha Sharma sich wieder eine Umstellung auf exklusive Titel entwickeln, wird das noch lange dauern.
Leute, die Katze ist doch jetzt aus dem Sack und das Ding erscheint für die PS5. Die PEGI macht hier mit Sicherheit keinen Flüchtigkeitsfehler. Ansonsten brennt bei denen bald die Hütte, denn eine solche Fehlinformation wäre für Microsoft in der aktuellen Geschäftspolitik durchaus kein kleiner Fauxpas. Gerade jetzt, wo man sich LANGSAM wieder von der PlayStation als Plattform abnabelt. Man zieht nicht einfach die Handbremse und macht eine 180° Kehrtwende. Mit so einem Gebaren würde man nur potenzielle XBOX, bzw. Microsoft Kunden verärgern und damit auf lange Sicht womöglich verlieren.
Microsoft ist aktiv damit beschäftigt, das Image der Marke XBOX wieder aufzubauen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess und da kann man es sich nicht leisten, gerade in dieser kritischen Phase die PS5 Spieler gegen sich aufzuwiegeln.
Da haben am Ende auch oder gerade die Investoren (ich nehme an, die gibt’s) noch ein Wörtchen mitzureden, wenn plötzlich ihre Anlagen in Gefahr sind. Man sieht ja, wie selbst Großkonzerne alles tun, damit ihre Investoren ihnen wohlgesonnen bleiben. Und Investoren sind genauso wankelmütig wie Kunden.
Also unter dem Strich ist die Sache doch klar. Man möchte kein Lager gegen sich aufbringen und deswegen findet ein schrittweiser Rückzug von anderen Plattformen statt. Im Idealfall merkt der durchschnittliche Konsument auf der PlayStation gar nicht, dass nichts mehr von Microsoft kommt.