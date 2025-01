Gears of War: E-Day: People Can Fly hilft bei der Entwicklung

Microsoft hat bekannt gegeben, dass das polnische Entwicklerstudio People Can Fly gemeinsam mit The Coalition am nächsten Teil der Gears of War-Reihe arbeitet.

People Can Fly ist für seine frühere Zusammenarbeit an der Serie bekannt, einschließlich der Entwicklung von Gears of War: Judgment.

„Es ist ein Privileg und eine aufregende Gelegenheit, das nächste Kapitel dieser legendären Saga mitzugestalten und dabei auf der intensiven, viszeralen Action und der reichhaltigen Erzählung aufzubauen, die die Fans so lieben. Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung unserer Partner auf dieser Reise“, sagt Sebastian Wojciechowski, CEO von PCF.

„Gears of War: E-Day ist nicht nur unser nächstes großes Spiel; es ist eine Rückkehr zu dem, was die Gears of War-Spiele so besonders und authentisch macht. Wir freuen uns, mit den talentierten Leuten von People Can Fly zusammenzuarbeiten, die schon so lange ein Teil des Vermächtnisses unserer Franchise sind.“ – Mike Crump, Studio Head, The Coalition.

„Unser Team bei People Can Fly, das sich aus engagierten Gears of War-Fans zusammensetzt, setzt alles daran, ein Erlebnis zu schaffen, das die Erwartungen übertreffen wird. Wir können zwar noch nicht mehr verraten, aber wir freuen uns schon auf den Tag, an dem wir all die aufregenden Dinge zeigen können, an denen wir gearbeitet haben“, sagt Guillaume Barry, Development Director bei PCF.