Gears of War: E-Day: Phil Spencer zu Besuch bei The Coalition

Phil Spencer hat sich zu Wort gemeldet und mitgeteilt, dass er zu Besuch bei The Coalition war, um sich von Gears of War: E-Day zu überzeugen.

Könnte Gears of War: E-Day tatsächlich noch im Jahr 2025 erscheinen? Immer mehr Hinweise deuten darauf hin und die Chancen scheinen nicht schlecht zu stehen. Es gibt sogar Gerüchte, dass das Spiel im Herbst 2025 veröffentlicht werden soll.

Sogar Phil Spencer hat via Threads mitgeteilt, dass er bei The Coalition zu Besuch war, um sich von dem aktuellen Stand von Gears of War: E-Day zu überzeugen. Offiziell gibt es aber noch keinen Release-Termin. Es wurde lediglich verkündet, dass die Kollegen von People Can Fly wieder bei der Entwicklung mithelfen.