Gears of War: E-Day: Release angeblich im Jahr 2025

Der Shooter Gears of War: E-Day soll angeblich im nächsten Jahr erscheinen.

Es dürften viele Lancer im Geiste gezückt worden sein am vergangenen Sonntag, als ein neuer Teil der Gears of War-Reihe angekündigt wurde.

Gears of War: E-Day handelt vom wichtigen Ereignis des Emergence Days und spielt somit vierzehn Jahre vor Gears of War 1. Doch wann werden Marcus Fenix und Dom Santiago die Locust-Horden besiegen?

Im Ankündigungs-Trailer machte Xbox Game Studios keine Angaben zum Release des Shooters.

Wie The Verge in einem Premium-Newsletter berichtet, soll der Release von Gears of War: E-Day für 2025 für Xbox Series X|S, PC und Xbox Game Pass geplant sein.

Schon bei der Ankündigung einen Release-Zeitraum zu nennen, kommt eher selten vor. Daher war es auch kein Wunder, dass er im Trailer fehlte.

Ob die Quellen des Berichts recht behalten und Fans schon im nächsten Jahr ein neues Gears erleben dürfen, das wird sich zeigen müssen.