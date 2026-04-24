Gears of War: E-Day: Release im September-Zeitfenster laut Gerücht

Gears of War: E-Day soll laut Gerücht im September erscheinen.

Ein neues Gerücht rund um Gears of War: E-Day sorgt derzeit für Diskussionen in der Gearshead-Community.

Der bekannte Insider The Ghost of Hope behauptet, dass Xbox den Release des Spiels im September-Zeitfenster plant.

Hintergrund der Einschätzung ist eine Aussage, wonach Call of Duty 2026 nicht im September erscheintn wird, weil der Monat bewusst freigehalten werde, da Xbox in dieser Phase mehrere größere Veröffentlichungen, darunter Gears of War, vorgesehen haben soll.

Konkret heißt es, dass der September nicht anderweitig stark genutzt werde, da dort unter anderem „Gears und andere Titel“ eingeplant seien.

Offiziell bestätigt ist der Release-Zeitraum von Gears of War: E-Day allerdings weiterhin nicht. Das Spiel befindet sich nach aktuellem Stand in Entwicklung und ist Teil der kommenden Xbox-First-Party-Line-up-Planung.

Wie bei allen Gerüchten gilt auch hier: Eine offizielle Bestätigung durch Xbox oder die Entwickler steht noch aus.

Fakt ist aber, dass derzeit alle Studios versuchen deutlich vor Grand Theft Auto VI zu veröffentlichen, oder dann erst deutlich nach dem Release am 19. November 2026.