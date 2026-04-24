Gears of War: E-Day: Release im September-Zeitfenster laut Gerücht

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Image: Microsoft

Gears of War: E-Day soll laut Gerücht im September erscheinen.

Ein neues Gerücht rund um Gears of War: E-Day sorgt derzeit für Diskussionen in der Gearshead-Community.

Der bekannte Insider The Ghost of Hope behauptet, dass Xbox den Release des Spiels im September-Zeitfenster plant.

Hintergrund der Einschätzung ist eine Aussage, wonach Call of Duty 2026 nicht im September erscheintn wird, weil der Monat bewusst freigehalten werde, da Xbox in dieser Phase mehrere größere Veröffentlichungen, darunter Gears of War, vorgesehen haben soll.

Konkret heißt es, dass der September nicht anderweitig stark genutzt werde, da dort unter anderem „Gears und andere Titel“ eingeplant seien.

Offiziell bestätigt ist der Release-Zeitraum von Gears of War: E-Day allerdings weiterhin nicht. Das Spiel befindet sich nach aktuellem Stand in Entwicklung und ist Teil der kommenden Xbox-First-Party-Line-up-Planung.

Wie bei allen Gerüchten gilt auch hier: Eine offizielle Bestätigung durch Xbox oder die Entwickler steht noch aus.

Fakt ist aber, dass derzeit alle Studios versuchen deutlich vor Grand Theft Auto VI zu veröffentlichen, oder dann erst deutlich nach dem Release am 19. November 2026.

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36 Kommentare Added

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  1. Z0RN 507495 XP Xboxdynasty MVP Silber | 24.04.2026 - 19:24 Uhr

    FH6 im Mai
    Halo im August
    Gears im September
    Fable im Oktober (wobei ich denke, das es verschoben wird)

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    • Economic 100270 XP Profi User | 24.04.2026 - 19:39 Uhr
      Antwort auf Z0RN

      Mann darf COD MW mit neuer Engine nicht vergessen im Oktober🍺 und Down of War 4 müsste auch noch im Herbst kommen, da muss der Kühlschrank bzw. der Keller gut befüllt sein 🍺🍺✌🏼

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    • Economic 100270 XP Profi User | 24.04.2026 - 20:02 Uhr
      Antwort auf Hattori Hanzo

      Ja Es hätte ab Ankündigung und Generell bischen mehr Infos müssen geben, jetzt zündet die 💣 halt um so deftiger, gleich ne Beta nach dem 7.6. 1-2 mt. Später der Release, ende oder anfangs Jahr die erste Season

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  3. ShellingFord135 7155 XP Beginner Level 3 | 24.04.2026 - 20:33 Uhr

    Das bezweifle ich doch stark. Fable wird wahrscheinlich im September veröffentlicht, Modern Warfare 4 im Oktober, GTA nimmt den November aus dem Kalender für jeden anderen wonach nur noch der Dezember für Gears bleiben würde. Ich schätze aber, dass Gears erst nächstes Jahr erscheinen wird.

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