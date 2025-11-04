Gears of War: E-Day: Rückkehr zu den düsteren Horrorwurzeln der Serie

Mit Gears of War: E-Day kehrt die legendäre Shooter-Reihe zu ihrem Ursprung zurück und legt den Fokus erneut auf die beklemmende Atmosphäre und den Survival-Horror, der den ersten Teil so einzigartig machte.

Wie Art Director Jerry O’Flaherty erklärt, soll Gears of War: E-Day das Gefühl von Isolation und Angst wieder einfangen, das Fans aus dem Original kennen. O’Flaherty beschreibt den Ansatz als eine Rückkehr zu einem Stil, der sich stärker an klassischen Horrorfilmen orientiert, wobei er den Vergleich zwischen dem ersten Gears of War und dem Film Alien zieht, während die späteren Titel eher dem actiongeladenen Aliens ähnelten.

Die Entwickler von The Coalition setzen laut O’Flaherty erneut auf eine dunkle, reduzierte Farbpalette, um eine bedrohliche und intensive Atmosphäre zu schaffen.

Dabei soll jede Umgebung das Gefühl von Anspannung und Gefahr verstärken. Schon beim ersten Gears of War war diese filmische Präsentation ein zentrales Stilmittel, das nun in Gears of War: E-Day konsequent weiterentwickelt wird. Das Prequel erzählt die Geschichte unmittelbar nach dem Ausbruch der Locust und soll die Schrecken und Verzweiflung der Menschheit in den ersten Tagen des Krieges greifbar machen.

Gears of War: E-Day erscheint offiziell im Jahr 2026 für Xbox Series X|S und PC und verspricht eine neue erzählerische und visuelle Tiefe, die den ursprünglichen Horror der Serie wieder in den Vordergrund rückt.