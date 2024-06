Gears of War: E-Day: Story erstreckt sich über mehrere Tage

The Coalition gab weitere Details zur Story von Gears of War: E-Day bekannt.

Im Rahmen des Xbox Showcase vor wenigen Tagen kündigte Microsoft überraschend Gears of War E-Day an, ein Prequel zur populären Shooter-Reihe.

In einem Interview gegenüber GamesRadar meldete sich Creative Director Matt Searcy nun zu Wort und sprach konkreter über die Story des Prequels. Demnach soll man sich nicht von dem Namen des Spiels täuschen lassen.

Auch, wenn der Shooter Gears of War: E-Day heißt, erstreckt sich die Geschichte über mehrere Tage. Der E-Day mimt nämlich weniger einen Moment, sondern mehr ein großes Ereignis.

Der Spieler soll die Charaktere um Marcus & Co. dabei in jeder bedeutenden Sekunde des Locust-Angriffs begleiten dürfen. Es geht laut Searcy darum zu erleben, was mit der Stadt, den Menschen sowie den anderen Charakteren passiert.

Zuletzt gab The Coalition bekannt, dass das Prequel zu seinen Wurzeln zurückkehren wird und man einen größeren Fokus auf Horror sowie die brutale Action legt.

Gears of War: E-Day soll für PC und Xbox Series X|S erscheinen. Ein Release-Datum gibt es bislang nicht.