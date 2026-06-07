Gears of War: E-Day: Third-Person-Shooter erscheint nicht für PlayStation – erstes Gameplay

Die Spekulationen um eine mögliche PlayStation-5-Version sind beendet. Beim Xbox Games Showcase 2026 wurde offiziell bestätigt, dass Gears of War: E-Day ausschließlich für Xbox-Konsolen und PC erscheinen wird.

Gleichzeitig enthüllte Microsoft einen neuen Gameplay-Trailer und gab den Veröffentlichungstermin bekannt. Der Third-Person-Shooter erscheint am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X|S und PC. Das Spiel ist außerdem direkt im Xbox Game Pass erhältlich.

Die Kampagne erzählt die Ereignisse des sogenannten Emergence Day und spielt 14 Jahre vor dem ersten Gears of War. Spieler erleben die Ursprünge des Konflikts aus der Perspektive von Marcus Fenix und Dominic Santiago, als die Locust Horde erstmals aus den Tiefen der Erde hervorbricht und den Überlebenskampf der Menschheit einläutet.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt dabei die düstere Atmosphäre, die Zerstörung durch die Locust-Invasion und erste Eindrücke des modernisierten Gameplays der Unreal Engine-Generation.

Microsoft bezeichnet den Titel ausdrücklich als Xbox Console Exclusive. Damit sind die zuletzt aufgekommenen Spekulationen über eine mögliche PS5-Version vom Tisch. Erst kurz vor dem Showcase hatte ein PEGI-Eintrag für Diskussionen gesorgt, nachdem dort vorübergehend auch eine PlayStation-5-Plattformangabe aufgetaucht war.

Zusätzlich wurden Vorbesteller-Boni angekündigt. Wer das Spiel vorab kauft, erhält Zugang zur offenen Beta ab dem 6. August sowie den Charakter-Skin „Exfil Dom“ und das „Exfil Weapon Skin Set“ zum Launch.

Mit Gears of War: E-Day kehrt eine der wichtigsten Xbox-Marken zurück und erzählt erstmals die Anfänge der Locust-Invasion, die das gesamte Franchise geprägt hat.