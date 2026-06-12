Gears of War: E-Day: Titelsong „Emergence“ auf Streaming-Plattformen veröffentlicht

Die Vorfreude auf Gears of War: E-Day wächst weiter. Passend dazu wurde jetzt das offizielle Haupttheme des Spiels veröffentlicht. Der Titel „Emergence“ stammt vom Komponisten Adam Lastiwka und steht ab sofort auf den gängigen Streaming-Plattformen zur Verfügung.

Mit dem neuen Musikstück erhalten Fans einen weiteren Vorgeschmack auf die düstere Atmosphäre des kommenden Prequels. Der Track greift die bedrohliche Stimmung des Emergence Day auf und unterstreicht die emotionalen Ereignisse, die Marcus Fenix und Dominic Santiago zu Beginn des Locust-Krieges erleben werden.

Die Veröffentlichung des Hauptthemes folgt auf zahlreiche neue Informationen zu Gameplay, Kampagne und Technik, die in den vergangenen Tagen rund um das Spiel bekannt wurden. So setzt The Coalition unter anderem auf die Unreal Engine 5 und moderne Technologien wie MegaLights, um die bislang detaillierteste Darstellung der Welt von Gears of War zu ermöglichen.

Gears of War: E-Day erscheint am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X|S und PC. Käufer der Premium Edition erhalten bereits ab dem 1. Oktober 2026 einen Vorabzugang.