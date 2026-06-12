Gears of War: E-Day: Titelsong „Emergence“ auf Streaming-Plattformen veröffentlicht

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Image: Xbox Game Studios

Gears of War: E-Day veröffentlicht sein episches Haupttheme „Emergence“ vor dem Launch.

Die Vorfreude auf Gears of War: E-Day wächst weiter. Passend dazu wurde jetzt das offizielle Haupttheme des Spiels veröffentlicht. Der Titel „Emergence“ stammt vom Komponisten Adam Lastiwka und steht ab sofort auf den gängigen Streaming-Plattformen zur Verfügung.

Mit dem neuen Musikstück erhalten Fans einen weiteren Vorgeschmack auf die düstere Atmosphäre des kommenden Prequels. Der Track greift die bedrohliche Stimmung des Emergence Day auf und unterstreicht die emotionalen Ereignisse, die Marcus Fenix und Dominic Santiago zu Beginn des Locust-Krieges erleben werden.

Die Veröffentlichung des Hauptthemes folgt auf zahlreiche neue Informationen zu Gameplay, Kampagne und Technik, die in den vergangenen Tagen rund um das Spiel bekannt wurden. So setzt The Coalition unter anderem auf die Unreal Engine 5 und moderne Technologien wie MegaLights, um die bislang detaillierteste Darstellung der Welt von Gears of War zu ermöglichen.

Gears of War: E-Day erscheint am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X|S und PC. Käufer der Premium Edition erhalten bereits ab dem 1. Oktober 2026 einen Vorabzugang.

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6 Kommentare Added

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  1. Robilein 1287850 XP Xboxdynasty Legend Platin | 12.06.2026 - 08:58 Uhr

    Wow, ganz schön atmosphärisch, düster aber doch hoffnungsvoll. Der kleine Schnipsel passt schon super zur Prämisse des Spiels. Bitte eine Vinyl-Edition veröffentlichen. Würde ich sofort kaufen.

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  2. Economic 108610 XP Master User | 12.06.2026 - 09:17 Uhr

    Passt Perfekt.
    Singleplayer & Horde Siege und vor allem der Versus werden Exzessiv gesuchtet

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  6. ShellingFord135 14065 XP Leetspeak | 12.06.2026 - 16:55 Uhr

    Ja ganz nett. Das übliche Gedudel, wenn man eine beklemmende Atmosphäre erzeugen will. 08/15, aber Horror etc lockt mich auf nicht hintern Ofen vor.

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