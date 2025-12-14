Gears of War: E-Day: Trotz Funkstille bei den Game Awards fest für 2026 geplant

Keine Trailer, kein Auftritt – und trotzdem ein klares Signal zu Gears of War: E-Day!

Obwohl Gears of War: E-Day bei den The Game Awards 2025 nicht vertreten war, hat Entwickler The Coalition offiziell klargestellt, dass sich am geplanten Veröffentlichungszeitraum nichts geändert hat.

Das Prequel der Gears of War-Reihe befindet sich weiterhin auf Kurs für einen Release im Jahr 2026. Die Abwesenheit von der großen Award-Show sorgte im Vorfeld für Spekulationen über mögliche interne Probleme oder eine Verschiebung, denen das Studio jedoch bewusst entgegengetreten ist.

Hoffentlich müssen jetzt nicht alle Studios, die nicht bei den Game Awards 2025 vertreten waren, noch einmal ihre Veröffentlichungsstrategien bestätigen. Damit es aber keine Spekulationen bei Gears of War: E-Day gibt, wurde direkt eine Veröffentlichung für 2026 noch einmal untermauert.

Noch während der laufenden Show veröffentlichte der offizielle Gears of War X-Account eine kurze, aber eindeutige Botschaft.

Mit den Worten Emergence Begins. 2026 bestätigte The Coalition erneut das Zeitfenster für den Release und machte klar, dass das Schweigen rund um das Spiel nicht als negatives Signal zu verstehen ist.

Ein konkreter Termin oder ein genauer Release-Zeitraum innerhalb des Jahres wurde allerdings weiterhin nicht genannt.

Gears of War: E-Day erzählt die Ereignisse rund um den Emergence Day und damit die Anfänge des Kriegs gegen die Locust aus einer neuen Perspektive.

Als Prequel soll das Spiel tiefer in die Ursprünge der Reihe eintauchen und bekannte Figuren in einem früheren Stadium ihres Werdegangs zeigen. Trotz fehlender neuer Spielszenen oder Trailer bleibt die Entwicklung laut The Coalition planmäßig, weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.