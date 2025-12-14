Gears of War: E-Day: Trotz Funkstille bei den Game Awards fest für 2026 geplant

Obwohl Gears of War: E-Day bei den The Game Awards 2025 nicht vertreten war, hat Entwickler The Coalition offiziell klargestellt, dass sich am geplanten Veröffentlichungszeitraum nichts geändert hat.
Das Prequel der Gears of War-Reihe befindet sich weiterhin auf Kurs für einen Release im Jahr 2026. Die Abwesenheit von der großen Award-Show sorgte im Vorfeld für Spekulationen über mögliche interne Probleme oder eine Verschiebung, denen das Studio jedoch bewusst entgegengetreten ist.
Hoffentlich müssen jetzt nicht alle Studios, die nicht bei den Game Awards 2025 vertreten waren, noch einmal ihre Veröffentlichungsstrategien bestätigen. Damit es aber keine Spekulationen bei Gears of War: E-Day gibt, wurde direkt eine Veröffentlichung für 2026 noch einmal untermauert.
Noch während der laufenden Show veröffentlichte der offizielle Gears of War X-Account eine kurze, aber eindeutige Botschaft.
Mit den Worten Emergence Begins. 2026 bestätigte The Coalition erneut das Zeitfenster für den Release und machte klar, dass das Schweigen rund um das Spiel nicht als negatives Signal zu verstehen ist.
Ein konkreter Termin oder ein genauer Release-Zeitraum innerhalb des Jahres wurde allerdings weiterhin nicht genannt.
Gears of War: E-Day erzählt die Ereignisse rund um den Emergence Day und damit die Anfänge des Kriegs gegen die Locust aus einer neuen Perspektive.
Als Prequel soll das Spiel tiefer in die Ursprünge der Reihe eintauchen und bekannte Figuren in einem früheren Stadium ihres Werdegangs zeigen. Trotz fehlender neuer Spielszenen oder Trailer bleibt die Entwicklung laut The Coalition planmäßig, weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
Gears Of War geht immer.
Es kommt wenn es kommt. Hoffe das es schön düster ausfällt.
Bei dem Setting wird es schon düster werden müssen
Ja, warscheinlich, aber man könnte sich die damit mit zuviel Action versauen.
Ich nehme mal da Halo Reach als positives Beispiel, dort geht ja alles vor die Hunde und das Spiel hat dann auch seine melancholische Momente um das zu unterstreichen.
Oder Cryisis 2 wäre auch ein Beispiel
Freue mich sehr auf das neue Gears, ich glaube GoW2 mit der einen Szene werde ich nie mehr vergessen, ein wenig Videospielgeschichte.
Das freut mich sehr😍😍😍
Bitte noch zu dem Xbox Showcase nächstes Jahr ein Releasedate und ich bin glücklich. Freue mich schon riesig darauf zu erleben was beim Emergence Day passiert ist 🙂
War schon schade, dass man bei den Game Awards keinen Trailer gesehen hatte, wäre gute Werbung gewesen, hoffentlich kommt in Kürze was, gehört zu meinen Top 3 Titeln nächstes Jahr 🙏.
2026 wird phänomenal. Könnte ein der besten Spielejahre überhaupt werden.