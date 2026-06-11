Gears of War: E-Day: Umfasst längste Kampagne der Seriengeschichte

The Coalition verrät neue Details zur Kampagne, Spielzeit und den spielbaren Charakteren von Gears of War: E-Day.

Im Rahmen eines aktuellen Interviews haben Creative Director Matt Searcy, Brand Director Nicole Fawcette und Art Director Aryan Hanbeck weitere Details zu Gears of War: E-Day enthüllt. Dabei standen insbesondere die Kampagne, neue Gameplay-Möglichkeiten und die spielbaren Charaktere im Fokus.

Eine der größten Neuerungen ist die Einführung einer Sprungfunktion. Laut Searcy verändert diese jedoch nicht die grundsätzliche Ausrichtung des Spiels.

Sprünge eröffnen neue Wege

Die neue Bewegungsoption soll vor allem zusätzliche taktische Möglichkeiten schaffen. Spieler werden demnach keine weitläufigen Sprungpassagen oder Plattform-Abschnitte absolvieren müssen.

Stattdessen dient das Springen dazu, alternative Routen zu erreichen und Gegner über neue Flankenwege anzugreifen.

Größere Areale innerhalb der linearen Kampagne

Obwohl die Kampagne weiterhin einem linearen Aufbau folgt, sollen einige Abschnitte deutlich offener gestaltet sein als in früheren Serienteilen.

Diese größeren Gebiete bieten laut Searcy zusätzliche Freiheiten bei der Annäherung an Missionsziele. Gleichzeitig sollen Spieler dort mehr über die Mitglieder von Bravo Squad erfahren.

Längste Kampagne von The Coalition

Besonders interessant ist die Aussage zum Umfang der Story-Kampagne. Nach Angaben von Searcy wird Gears of War: E-Day die bislang längste Kampagne sein, die The Coalition entwickelt hat.

Die Spielzeit soll bei mehr als 14 Stunden liegen. Darüber hinaus versprechen die Entwickler die bislang größte Anzahl an Sammelobjekten in einer Gears-Kampagne. Dazu gehören auch die bekannten COG-Tags.

Vier spielbare Mitglieder von Bravo Squad

Nicole Fawcette bestätigte zudem, dass Spieler nicht ausschließlich Marcus Fenix steuern werden.

Alle vier Mitglieder von Bravo Squad sollen von Beginn an spielbar sein. Dadurch erhalten Spieler die Möglichkeit, verschiedene Perspektiven auf die Ereignisse des E-Day zu erleben.