Gears of War: E-Day: Update bestätigt diese Sprachen sind zum Launch dabei

Gears of War E-Day: Steam-Update zeigt umfangreiche Sprachunterstützung zum Launch!

Ein Eintrag zu Gears of War: E-Day auf Steam liefert neue Hinweise zur geplanten Sprachunterstützung des kommenden Action-Titels. Demnach soll das Spiel zum Launch in einer Vielzahl internationaler Sprachen verfügbar sein.

Laut den vorliegenden Informationen umfasst die Audio-Lokalisierung unter anderem Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch sowie vereinfachtes und traditionelles Chinesisch. Zusätzlich sollen auch Varianten für Lateinamerika unterstützt werden, was auf eine breite globale Ausrichtung hindeutet.

Falls sich die Angaben bestätigen, würde Gears of War: E-Day direkt zum Release eine umfangreiche Sprachabdeckung bieten und damit ein internationales Publikum gezielt ansprechen.

Offizielle Bestätigungen seitens des Publishers stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch aus. Der Steam-Eintrag liefert jedoch ein starkes Indiz dafür, in welche Richtung die Veröffentlichung geplant ist.