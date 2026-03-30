Gears of War: E-Day: Update bestätigt diese Sprachen sind zum Launch dabei

20 Autor: , in News / Gears of War: E-Day
Übersicht
Image: Microsoft

Gears of War E-Day: Steam-Update zeigt umfangreiche Sprachunterstützung zum Launch!

Ein Eintrag zu Gears of War: E-Day auf Steam liefert neue Hinweise zur geplanten Sprachunterstützung des kommenden Action-Titels. Demnach soll das Spiel zum Launch in einer Vielzahl internationaler Sprachen verfügbar sein.

Laut den vorliegenden Informationen umfasst die Audio-Lokalisierung unter anderem Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch sowie vereinfachtes und traditionelles Chinesisch. Zusätzlich sollen auch Varianten für Lateinamerika unterstützt werden, was auf eine breite globale Ausrichtung hindeutet.

via Steam

Falls sich die Angaben bestätigen, würde Gears of War: E-Day direkt zum Release eine umfangreiche Sprachabdeckung bieten und damit ein internationales Publikum gezielt ansprechen.

Offizielle Bestätigungen seitens des Publishers stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch aus. Der Steam-Eintrag liefert jedoch ein starkes Indiz dafür, in welche Richtung die Veröffentlichung geplant ist.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Gears of War: E-Day

20 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Robilein 1236250 XP Xboxdynasty Legend Platin | 30.03.2026 - 20:38 Uhr

    Keine ungarische Sprachausgabe, verdammt🤣

    Dann wird es wohl Deutsch oder Englisch.

    1
    • Rotten 110865 XP Scorpio King Rang 1 | 30.03.2026 - 21:05 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Kannst doch n KI Übersetzer synchron laufen lassen und dann haste ungarisch 😅✌🏻

      0
      • Robilein 1236250 XP Xboxdynasty Legend Platin | 30.03.2026 - 21:28 Uhr
        Antwort auf Rotten

        Ich bin ja dreisprachig mit englisch, deutsch und ungarisch. Kein Problem. Finde da immer was. Trotzdem wären Games auf ungarisch auch cool. Habe aber dafür ein paar DVD’s die das können. Der Diamanten-Cop und den großartigen Village of the Damned von John Carpenter zum Beispiel. Immer wieder ein Genuss🤣🤣🤣

        0
  2. de Maja 334935 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.03.2026 - 20:41 Uhr

    Könnte sich Obsidian mal ein Beispiel nehmen, wenn sie schon ihre Spiele nicht weiter entwickeln, Gameplay-Elemente von vor zwanzig Jahren, dann könnten sie wenigstens da etwas Initiative zeigen.

    0
  5. CodeX 50730 XP Nachwuchsadmin 5+ | 30.03.2026 - 22:04 Uhr

    Bin mal gespannt wie E-Day auf der PS5 Pro läuft.
    Mit Reloaded haben sie ja schon gut abliefert.

    0

Hinterlasse eine Antwort