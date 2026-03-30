Gears of War: E-Day: Update bestätigt diese Sprachen sind zum Launch dabei

Ein Eintrag zu Gears of War: E-Day auf Steam liefert neue Hinweise zur geplanten Sprachunterstützung des kommenden Action-Titels. Demnach soll das Spiel zum Launch in einer Vielzahl internationaler Sprachen verfügbar sein.
Laut den vorliegenden Informationen umfasst die Audio-Lokalisierung unter anderem Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch sowie vereinfachtes und traditionelles Chinesisch. Zusätzlich sollen auch Varianten für Lateinamerika unterstützt werden, was auf eine breite globale Ausrichtung hindeutet.
Falls sich die Angaben bestätigen, würde Gears of War: E-Day direkt zum Release eine umfangreiche Sprachabdeckung bieten und damit ein internationales Publikum gezielt ansprechen.
Offizielle Bestätigungen seitens des Publishers stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch aus. Der Steam-Eintrag liefert jedoch ein starkes Indiz dafür, in welche Richtung die Veröffentlichung geplant ist.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Keine ungarische Sprachausgabe, verdammt🤣
Dann wird es wohl Deutsch oder Englisch.
Kannst doch n KI Übersetzer synchron laufen lassen und dann haste ungarisch 😅✌🏻
Ich bin ja dreisprachig mit englisch, deutsch und ungarisch. Kein Problem. Finde da immer was. Trotzdem wären Games auf ungarisch auch cool. Habe aber dafür ein paar DVD’s die das können. Der Diamanten-Cop und den großartigen Village of the Damned von John Carpenter zum Beispiel. Immer wieder ein Genuss🤣🤣🤣
Könnte sich Obsidian mal ein Beispiel nehmen, wenn sie schon ihre Spiele nicht weiter entwickeln, Gameplay-Elemente von vor zwanzig Jahren, dann könnten sie wenigstens da etwas Initiative zeigen.
Wie ich mich freue auf E-Day… nicht mehr lange…
Werde natürlich mit deutscher Synchro spielen 👍.
Bin mal gespannt wie E-Day auf der PS5 Pro läuft.
Mit Reloaded haben sie ja schon gut abliefert.