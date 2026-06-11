Gears of War: E-Day: Verabschiedet sich vom klassischen Wallbouncing

Gears of War: E-Day krempelt das bekannte Movement-System um.

Mit Gears of War: E-Day verändert The Coalition zentrale Bewegungsmechaniken. Das klassische Wallbouncing wird in seiner bisherigen Form nicht mehr möglich sein.

Bewegungssystem wird grundlegend überarbeitet

Mit Gears of War: E-Day nimmt The Coalition eine der größten Änderungen am Gameplay der Reihe seit Jahren vor. Wie die Entwickler in einem aktuellen Interview bestätigten, wird das bekannte Movement-System umfassend modernisiert.

Besonders für langjährige Multiplayer-Spieler dürfte eine Änderung sofort ins Auge fallen: Das klassische Wallbouncing, das über viele Jahre zu den Markenzeichen der Serie gehörte, wird in seiner bisherigen Form nicht mehr zurückkehren.

Neue Roadie-Run-Perspektive soll Übersicht verbessern

Bereits im neuesten Gameplay-Material war zu erkennen, dass der sogenannte Roadie Run deutlich verändert wurde. Während die Kamera bislang sehr nah hinter dem Charakter positioniert war und starke Bildschirmbewegungen erzeugte, zieht sie in Gears of War: E-Day weiter zurück.

Creative Director Matt Searcy erklärte, dass diese Entscheidung vor allem mit den größeren und abwechslungsreicheren Schlachtfeldern zusammenhänge.

Dadurch könnten Spieler das Geschehen besser überblicken und sich natürlicher durch die Umgebung bewegen. Gleichzeitig erlaube das neue Kamerasystem eine bessere Darstellung kleiner und großer Kampfarenen.

Neue Bewegungsoptionen ersetzen alte Gewohnheiten

Zusätzlich zum überarbeiteten Roadie Run erweitert The Coalition das Bewegungsrepertoire um mehrere neue Aktionen.

Zu den Neuerungen gehören unter anderem:

Rutschen (Slide)

Springen

Überarbeitete Deckungsmechaniken

Neue Traversal-Möglichkeiten

Anpassungen beim Deckungswechsel

Durch diese Veränderungen soll das Gameplay dynamischer und moderner wirken, ohne die grundlegende Identität von Gears of War zu verlieren.

Wallbouncing wird nicht mehr wie früher funktionieren

Die wohl kontroverseste Änderung betrifft jedoch das Wallbouncing.

Searcy stellte klar, dass Spieler die Technik nicht mehr in der Form nutzen können werden, wie sie sie aus früheren Serienteilen kennen.

Zwar werde es weiterhin Möglichkeiten geben, Bewegungen an Deckungen abzubrechen und miteinander zu kombinieren, die extrem schnellen Wallbounce-Manöver der Vergangenheit seien jedoch nicht mehr Teil des neuen Systems.

Gleichzeitig betonte er, dass die Mechanik nicht vollständig verschwinde. Stattdessen habe das Team versucht, einen neuen Mittelweg zu finden, der besser zum modernen Gameplay von E-Day passe.

Entwickler rechnen mit Eingewöhnungszeit

Laut Searcy sollten Fans nicht erwarten, dass sich Gears of War: E-Day exakt wie frühere Ableger spielt.

Das Spiel basiere weiterhin auf den bekannten Grundprinzipien der Reihe, werde sich jedoch in vielen Bereichen spürbar anders anfühlen.

Auch Design Director Nicole Fawcette erklärte, dass das Team die Bedeutung der über Jahre aufgebauten Muskel-Erinnerung vieler Spieler berücksichtigt habe. Deshalb werde es Übungsbereiche sowie umfangreiche Optionen zur Anpassung der Steuerung geben.

Damit sollen sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger die Möglichkeit erhalten, sich an das neue Bewegungssystem zu gewöhnen und ihren bevorzugten Spielstil zu finden.

Details zum Multiplayer und zur Horde sollen zu einem späteren Zeitpunkt und vor der Beta im August folgen.