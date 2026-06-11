Gears of War: E-Day: Verabschiedet sich vom klassischen Wallbouncing

Mit Gears of War: E-Day verändert The Coalition zentrale Bewegungsmechaniken. Das klassische Wallbouncing wird in seiner bisherigen Form nicht mehr möglich sein.
Bewegungssystem wird grundlegend überarbeitet
Mit Gears of War: E-Day nimmt The Coalition eine der größten Änderungen am Gameplay der Reihe seit Jahren vor. Wie die Entwickler in einem aktuellen Interview bestätigten, wird das bekannte Movement-System umfassend modernisiert.
Besonders für langjährige Multiplayer-Spieler dürfte eine Änderung sofort ins Auge fallen: Das klassische Wallbouncing, das über viele Jahre zu den Markenzeichen der Serie gehörte, wird in seiner bisherigen Form nicht mehr zurückkehren.
Neue Roadie-Run-Perspektive soll Übersicht verbessern
Bereits im neuesten Gameplay-Material war zu erkennen, dass der sogenannte Roadie Run deutlich verändert wurde. Während die Kamera bislang sehr nah hinter dem Charakter positioniert war und starke Bildschirmbewegungen erzeugte, zieht sie in Gears of War: E-Day weiter zurück.
Creative Director Matt Searcy erklärte, dass diese Entscheidung vor allem mit den größeren und abwechslungsreicheren Schlachtfeldern zusammenhänge.
Dadurch könnten Spieler das Geschehen besser überblicken und sich natürlicher durch die Umgebung bewegen. Gleichzeitig erlaube das neue Kamerasystem eine bessere Darstellung kleiner und großer Kampfarenen.
Neue Bewegungsoptionen ersetzen alte Gewohnheiten
Zusätzlich zum überarbeiteten Roadie Run erweitert The Coalition das Bewegungsrepertoire um mehrere neue Aktionen.
Zu den Neuerungen gehören unter anderem:
- Rutschen (Slide)
- Springen
- Überarbeitete Deckungsmechaniken
- Neue Traversal-Möglichkeiten
- Anpassungen beim Deckungswechsel
Durch diese Veränderungen soll das Gameplay dynamischer und moderner wirken, ohne die grundlegende Identität von Gears of War zu verlieren.
Wallbouncing wird nicht mehr wie früher funktionieren
Die wohl kontroverseste Änderung betrifft jedoch das Wallbouncing.
Searcy stellte klar, dass Spieler die Technik nicht mehr in der Form nutzen können werden, wie sie sie aus früheren Serienteilen kennen.
Zwar werde es weiterhin Möglichkeiten geben, Bewegungen an Deckungen abzubrechen und miteinander zu kombinieren, die extrem schnellen Wallbounce-Manöver der Vergangenheit seien jedoch nicht mehr Teil des neuen Systems.
Gleichzeitig betonte er, dass die Mechanik nicht vollständig verschwinde. Stattdessen habe das Team versucht, einen neuen Mittelweg zu finden, der besser zum modernen Gameplay von E-Day passe.
Entwickler rechnen mit Eingewöhnungszeit
Laut Searcy sollten Fans nicht erwarten, dass sich Gears of War: E-Day exakt wie frühere Ableger spielt.
Das Spiel basiere weiterhin auf den bekannten Grundprinzipien der Reihe, werde sich jedoch in vielen Bereichen spürbar anders anfühlen.
Auch Design Director Nicole Fawcette erklärte, dass das Team die Bedeutung der über Jahre aufgebauten Muskel-Erinnerung vieler Spieler berücksichtigt habe. Deshalb werde es Übungsbereiche sowie umfangreiche Optionen zur Anpassung der Steuerung geben.
Damit sollen sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger die Möglichkeit erhalten, sich an das neue Bewegungssystem zu gewöhnen und ihren bevorzugten Spielstil zu finden.
Details zum Multiplayer und zur Horde sollen zu einem späteren Zeitpunkt und vor der Beta im August folgen.
36 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn die Neuerungen Sinn machen und das Gameplay bereichern bzw flüssiger und moderner machen, hat ja niemand was dagegen.
Mich würde viel mehr interessieren ob diejenigen, die die ganze Zeit über CoD BP7 herziehen und die dort verteufeln Mechaniken nun bei E-Day ähnlichen Mechaniken feiern. Nicht dass solchen Leuten ihre Heuchelei auch nur bewusst wäre.
Hauptsache, die Figuren steuern sich moderner und weniger hakelig – eines der schlechteren Hinterlassenschaften aus der 360-Ära.
Danke für die vielen Informationen. 😅✌🏻 Freue mich auf Gears of War: E-Day. 🙂
Wallbouncing habe ich in den letzten Jahren perfektioniert,und jetzt nehmen sie es raus,wirklich?🙃
Ist schon ein kleiner Schocker,hoffentlich wird es nicht zu casual freundlich….
Hab den Versus Modus immer boykottiert, da dort nichts anderes gemacht wird außer Wallbouncing und Gnasher Duell.
Könnte also mal eine nützliche Neuerung sein. Vielleicht gebe ich dem Versus Modus dann nochmal eine Chance.
Bin mal gespannt wie sich das dann spielt
Gears ohne Wallbouncing?
Bin mal gespannt wie die toxische Gears Community das annehmen wird.
Hoffe das spielgefühl wird dadurch nicht zu casual lastig.